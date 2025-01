Siamo solo ai primi baglio ma è già tempo di pensare al nuovo anno con i migliori propositi; le previsioni di oggi 2 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko raccontano di un giovedì importante per buona parte dei segni. Il lavoro è solo ai primi bagliori del nuovo anno ma buona parte di voi sentiranno dalla loro parte una carica incredibile di energia; fuoco necessario per lasciar ardere la determinazione delle prossime ore. In amore tornano passione, armonia, complicità; aspetti necessari per dare libero sfogo alla progettualità di coppia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 2 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 2 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La Luna di oggi è il fulcro energetico dal quale attingere per dare spicco agli impegni quotidiani. Sul lavoro cresce la determinazione, emozioni a grappoli in amore dove un nuovo incontro potrebbe rendere l’atmosfera più che briosa.

TORO: Sul lavoro avete iniziato il nuovo anno con il piglio giusto; questo giovedì può garantire grande spinta per i progetti da poco iniziati e in amore potrete finalmente dedicarvi alla complicità e alla passione.

GEMELLI: Innovazione e intuito; le armi principali da iniziare ad imporre nel mondo del lavoro con questi primi bagliori del nuovo anno. Un giovedì baciato dall’amore, la passione potrebbe crescere con il passare delle ore.

CANCRO: Una ventata di energia si sprigiona in vostro supporto per questo giovedì che potrebbe rivelarsi carico di importanti impegni di lavoro. Attenzione in amore dove qualche piccolo dissidio potrebbe rovinare l’umore.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 2 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko darete i primi colpi alla rivoluzione che si appresta a scandire l’intero anno nuovo. Sul lavoro siete un fiume in piena di idee e attenzione perchè in amore potreste riscoprire una particolare intesa.

VERGINE: Il nuovo anno cresce all’insegna della creatività; finanze in equilibrio e buoni spunti sul lavoro. In amore torna l’armonia soprattutto per chi è reduce da periodi turbolenti.