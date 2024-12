Un venerdì che scandisce l’esordio di un fine settimana ricco di spunti e opportunità; materiale ricco per chi si dimostrerà caparbio e attento. Puntuali arrivano le previsioni di oggi 20 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko con il focus che parte dai prossimi impegni di lavoro. Le dinamiche attuali sembrano determinare circostanze positive e gratificanti; qualcuno potrebbe infatti vedere i primi frutti di un progetto iniziato da tempo. In amore può capitare di barcollare, di vivere momenti ‘in bilico tra santi e falsi dei’ citando una canzone dei Negramaro; la chiave come sempre è trovare la voglia di andare oltre le percezioni ricercando sempre la verità e la trasparenza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 20 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

BILANCIA: E’ giunta l’ora di adoperarsi psicologicamente e fisicamente per scelte importanti, sia sul lavoro che in amore. Dei rapporti attendono di essere risolti, che sia in positivo o che sia in negativo.

SCORPIONE: Energici e determinati siete pronti a rendere questo venerdì una giornata chiave per gli affari di lavoro. In amore c’è positività, soprattutto per chi è alle prese con nuove tenerezze determinate da un recente incontro.

SAGITTARIO: Le opportunità non mancheranno per questo venerdì; sul lavoro alcune collaborazioni che inizialmente destavano scetticismo sembrano ora prendere una forma decisamente positiva. In amore c’è chi potrebbe dimostrarsi particolarmente esigente, evitate però le tensioni.

CAPRICORNO: Pianificare è fondamentale in vista delle festività; sul lavoro c’è qualcosa da sistemare ma attenzione a non disperdere troppe energie per questioni futili. In amore, talvolta, serve darsi degli obiettivi per non andare troppo fuori dai binari.

ACQUARIO: Un venerdì stimolante che potrebbe generare, in linea con la creatività del momento, nuovi scenari di lavoro alquanto interessanti. Ottimi spunti anche in amore, soprattutto per chi riuscirà a riscoprire la bellezza del dialogo.

PESCI: Introspezione e calma, queste le parole chiave di questo venerdì: stando alle previsioni di oggi 20 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sarà importante agire con cautela sul lavoro ma anche in amore è necessario accompagnare le azioni con riflessioni ben ponderate.