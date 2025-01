Una nuova settimana spalanca le porte delle possibilità, delle opportunità; le previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko portano il focus sulle sfere di principale interesse per la giornata odierna con diverse novità che potrebbero interessare il mondo del lavoro. Il nuovo anno è partito con il turno negli affari per diversi segni dello Zodiaco, ora è il momento di dare un senso di continuità alle ambizioni ed agli obiettivi. In amore torna a primeggiare la chiarezza, la sincerità; valori che potrebbero infondere maggiore serenità e spensieratezza nei rapporti che sono reduci da piccole tensioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

BILANCIA: Magnetici e pieni di carisma; aspetti che andranno a stimolare sia le questioni di lavoro che le circostanze in amore. Siate impavidi e tuffatevi senza remore in emozioni inedite.

SCORPIONE: Marte è dalla vostra e regala determinazione; un regalo perfetto per questo lunedì al fine di dare un ottimo impulso agli impegni di lavoro. In amore c’è una leggere freddezza con il partner, è forse il caso di indagare maggiormente sulle ragioni del malessere.

SAGITTARIO: Giove infonde energia e le intuizioni saranno positive per i nuovi e vecchi progetti di lavoro. Giornata positiva in amore, la serenità torna a dominare la scena. In amore siate intraprendenti e, se necessario, anche spregiudicati.

CAPRICORNO: Le scelte di oggi devono essere ponderate con una strategia ben precisa; sul lavoro qualcosa si muove in senso positivo ma starà a voi leggere le sfumature performanti. In amore piccole discussioni e qualcosa da correggere rispetto al rapporto di coppia.

ACQUARIO: Siete meritevoli di successi e gratifiche, questo lunedì con il Sole a supporto eleva il talento e la capacità di primeggiare nel contesto di lavoro. In amore non c’è totale spensieratezza, cercate di risolvere i dissidi.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko avrete la possibilità di ostentare intuito e caparbietà nei prossimi impegni di lavoro. In amore un gesto inaspettato potrebbe rendere più che liete le prossime ore.