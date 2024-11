Un sabato che apre le danze del fine settimana e non potevano mancare le previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko per conoscere il parere delle stelle sull’andamento della giornata. Arriva per molti un pit-stop sul lavoro; gli impegni più ingenti dal punto di vista energetico sono da rimandare alla ripresa della prossima settimana ma nel frattempo si possono sfruttare idee ed intuizioni per alimentare le proprie ambizioni per il futuro. In amore qualcuno potrebbe finalmente ritrovare momenti di serenità e spensieratezza; una ventata di ossigeno soprattutto per chi è reduce da qualche turbolenza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Progetti arenati da tempo potrebbero essere rivalutati proprio nel corso di questo sabato; attenzione però a non dimenticare la giusta dose di relax necessaria per questa settimana, soprattutto in funzione dell’amore.

TORO: Torna la serenità dopo un periodo forse piuttosto stressante; le stelle supportano la creatività, le collaborazioni, ma occhio a qualche ostacolo di troppo in amore per le prossime ore.

GEMELLI: Venere vi rende magnetici, carichi di fascino; una brillantezza da sfruttare nel corso di questa giornata per dedicarsi a momenti rilassanti e intensi.

CANCRO: Le energie non sono al massimo, forse la settimana per qualcuno è stata particolarmente pesante. Approfittate di questo sabato per ricaricare le batterie e tuffarvi nella prossima settimana ricca di spunti.

LEONE: Siete energici, vogliosi di dimostrare tutto il vostro valore; sul lavoro spuntano nuovi obiettivi e prospettive, il tutto da valutare con estrema cura. Stando alle previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko anche l’amore torna a dominare la scena, soprattutto per i single alla ricerca della dolce metà.

VERGINE: Una giornata straripante dal punto di vista energetico e con buone probabilità di dare maggiore spinta sul lavoro. In amore incontri interessanti all’orizzonte, soprattutto per la serata.