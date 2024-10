La settimana entra nel vivo e il modo migliore per affrontare le prossime ore è forse dare uno sguardo al parere delle stelle. Ecco dunque servite le previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: uno sguardo sul lavoro che spesso vive di trasformazioni importanti e che, al contempo, può determinare anche nuove fasi di vita. In amore spesso l’impulsività domina la scena; il segreto è forse trovare il giusto equilibrio tra emozioni travolgenti e il giusto grado di razionalità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Nuove proposte lavorative potrebbero allietare le prossime ore dettando nuove riflessioni decisamente importanti. Attenzione però a non prendere decisioni affrettate; analizzate con cura ogni singolo dettaglio. In amore spuntano novità per le giovani coppie e nuovi elementi capaci di rafforzare e alimentare la passione.

TORO: E’ il momento di godersi del sano relax e soprattutto i momenti di svago; sul lavoro avete dato il massimo e ora è il momento di attendere i frutti senza però venir meno agli impegni. In amore potrebbe accadere qualcosa in grado di gratificarvi, di restituire i sacrifici fatti nel recente passato.

GEMELLI: Nuovi contatti e interazioni potrebbero segnare una svolta dal punto di vista professionale; le prossime ore sono da monitorare con attenzione. In amore attenzione a non dare troppo credito a chi non merita, idealizzare è la peggiore delle idee.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il momento di seguire in maniera assidua l’istinto e la voglia di cambiamento. Anche in amore lasciarsi trascinare dalle emozioni potrebbe essere la scelta giusta.

LEONE: L’energia non manca e nelle prossime ore potrebbe essere fondamentale per superare qualche piccolo ostacolo in ambito lavorativo. Utilizzate il medesimo carico energetico per dimostrarvi più vicini al partner.

VERGINE: Siete in una fase della vostra vita che pullula di novità e rinnovamento; è il momento di assecondare ogni minimo spunto che possa aprire nuovi orizzonti ed esperienze intense, tanto dal punto di vista professionale quanto in amore.