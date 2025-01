Siamo alle battute iniziali di un nuovo sabato e fine settimana con tante emozioni e novità sullo sfondo; le previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal mondo del lavoro. Controllare le energie in questa fase è fondamentale; ci avviamo verso la conclusione del mese e per qualcuno i giorni cruciali potrebbero essere ancora lontani. Meglio preservare le idee per momenti propizi e decisivi. In amore il dialogo è fondamentale; piccole discussioni e incomprensioni potrebbero destabilizzare l’umore, motivo valido per farsi sentire con maggiore chiarezza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l'Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Entusiasmo in amore e voglia di pianificare; aspetti che avranno grande valenza non solo in riferimento ai sentimenti ma anche in relazione ai progetti e propositi di lavoro.

SCORPIONE: La Luna nel segno stimola la riflessione; piccoli equivoci hanno turbato la situazione sul lavoro mentre in amore tornano a destabilizzare alcune situazioni poco chiare.

SAGITTARIO: Un incontro inatteso potrebbe regalare nuove emozioni in amore; un sabato con i sentimenti in prima linea ma che potrebbe inaugurare scenari interessanti anche sul lavoro.

CAPRICORNO: Un sabato da dedicare a sé stessi, alla voglia di rinnovarsi e di mettere a punto nuovi obiettivi di lavoro. In amore le possibilità non saranno poche; magari un messaggio inatteso potrebbe cambiarvi la giornata.

ACQUARIO: Le situazioni intricate sono da sciogliere il prima possibile; gli effetti positivi, a quel punto, non interesseranno solo i rapporti personali ma anche le ipotetiche nuove connessioni sul lavoro.

PESCI: Traguardi ambiziosi sono ora più vicini; continuate a remare verso i buoni propositi che avete da tempo pianificato. Stando alle previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko in amore la passione torna in auge e regala emozioni pure.