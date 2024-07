Le previsioni dell’Oroscopo Branko per oggi domenica 28 luglio 2024: tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Rieccoci con le indicazioni astrali del celebre astrologo Branko e le sue previsioni, con l’Oroscopo di oggi domenica 28 luglio. Cosa ci dicono oggi le stelle? Quali segni possono aspettarsi una domenica “fortunata” e quali dovranno attendere tempi migliori. Partiamo analizzando i primi sei segni, dall’Ariete ai Gemelli, cercando di capire qualcosa in più.

Ariete: potrebbero arrivare qualche pensiero negativo per questioni pratiche e non ancora risolte. L’oroscopo di Branko sembra invitarci alla cautela e di evitare soprattutto le spese superflue.

Toro: arriva un’energia nuova per i nati sotto questo segno e la cosa incoraggiante è che ad agosto andrà ancora meglio, con più grinta e più risorse per affrontare i vari aspetti della vita.

Gemelli: giornata piuttosto sottotono per i nati sotto questo segno. L’inquietudine è dietro l’angolo, ci sono alcune situazioni bloccate per le quali occorrerebbe ritrovare la giusta via. Giove potrebbe aiutare.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko per oggi domenica 28 luglio 2024: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: c’è molta armonia per i nati sotto il segno del Cancro. E’ indubbiamente un buon momento, così come lo sarà Agosto, dietro l’angolo, un mese che si profila piuttosto interessante, soprattutto per chi cerca un amore, degli incontri o una semplice amicizia.

Leone: l’oroscopo di oggi di Branko non sorride ai Leoni perché la Luna è dissonante e potrebbe portare qualche episodio spiacevole nel corso della giornata. Attenzione agli ex agguerriti, ma anche a non intavolare discussioni o polemiche inutili. Mantenere la calma è cosa buona e giusta.

Vergine: l’oroscopo di oggi Branko indica una bellissima Luna per questa domenica di fine luglio. Si può sorridere secondo il noto astrologo, con una buona notizia che potrebbe svoltare la nostra giornata. Quale? Chissà…che dietro l’angolo ci sia un’interessante proposta dall’estero?