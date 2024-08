Oroscopo di Branko di oggi 10 agosto 2024: le previsioni per i primi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi 10 agosto 2024? Quali sono i segni che saranno favoriti in questo nuovo giorno d’estate e quali, invece, dovranno fare i conti con imprevisti e qualche problema? Ecco cosa dicono le stelle, secondo il celebre astrologo, per i primi sei segni dello zodiaco.

ARIETE: La luna in opposizione fino a questa sera non favorisce l’amore, né tantomeno gli affari. Provoca inoltre un po’ di debolezza fisica, che dovrete affrontare con pazienza. Venere, tuttavia, transita in Vergine, e favorisce le cure del corpo. Attenzione, dunque, al vostro benessere.

TORO: In questi giorni siete in una fase di crescita sia professionale che umana, che dovete però affrontare con calma e pazienza. In famiglia, toccherà a voi tranquillizzare chi avere al vostro fianco. La notte di San Lorenzo favorisce il romanticismo e, di conseguenza, l’amore. Potrebbero inoltre arrivare proposte a sorpresa.

GEMELLI: La notte di San Lorenzo, secondo l’oroscopo di Branko, favorisce chi cerca di avere un figlio grazie alla combinazione Giove-Luna. È questo sicuramente un giorno positivo anche per la fortuna e per il lavoro: è in arrivo un nuovo successo lavorativo. Insomma: avete tanti motivi per essere ottimisti.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo di Branko del 10 agosto 2024 con i segni Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo di Branko, le vostre idee in questo giorno non sono del tutto chiare. Ma non è tutto, perché una serie di malesseri – mal di testa, digestione faticosa, debolezza – potrebbero rendere complicata la giornata. Un’agitazione che, tuttavia, potrebbe essere causata anche da cose positive, come i vostri progetti per il futuro. Molto bene l’amore.

LEONE: La notte di San Lorenzo sembra fatta per voi. L’Oroscopo di Branko di oggi svela che oggi sarete generosi e pronti ad aiutare la famiglia, ma brillerete anche per aspetto e simpatia. Una serata davvero al top!

VERGINE: C’è grande fermento nel settore professionale, grazie anche alla fiducia che otterrete da una persona autorevole. Un po’ meno bene la salute, è dunque consigliabile moderatevi nel mangiare e nel bere, anche a causa di un fegato oggi un po’ nervoso.