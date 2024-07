L’oroscopo Branko di oggi, 23 luglio 2024, svela cosa dicono le Stelle soprattutto su amore e lavoro, quali segni potranno lasciarsi andare e quali, invece, è meglio che si muovano con pazienza e attenzione. Vediamo dunque le previsioni giornaliere del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Branko, oroscopo di oggi 23 luglio 2024: giorni di fuoco per l’Ariete

ARIETE: Oggi avrai la Luna, il Sole, Mercurio, Venere, Giove e Marte in aspetto favorevole: con un cielo di tale forza sarai magnetico e affascinante come non mai. Per te saranno giorni di fuoco. I single che vorranno mettersi in gioco rischieranno di fare una vera strage di cuori.

TORO: Secondo l’oroscopo Branko di oggi 23 luglio 2024 dovrai fronteggiare gli effetti avversi di una Luna in dissonanza, quando cominci a sentire crescere il nervosismo, allontanatevi dal fuoco Nelle prossime ore potresti accusare un piccolo calo fisico, soffrire di qualche momentaneo disturbo o semplicemente sentirti stanco e nervoso.

GEMELLI: Oggi, nonostante Marte nel segno ti regali una bella forza, faresti bene a non esagerare. Gioite della Luna d’argento che vi sorprenderà in amore, siate più discreti, però, dopo le conquiste. Ricordati che Saturno è sempre in aspetto contrario e richiede una certa cautela, sotto ogni punto di vista. Non strapazzarti troppo.

Oroscopo Branko di oggi del 23 luglio 2024: cautela per i Vergine

CANCRO: Oggi le stelle rivelano che potrebbero riservarti una sorpresa tanto bella quanto inaspettata. Nel corso della giornata potrebbe arrivarti di punto in bianco l’occasione di un viaggio all’estero: non lasciartela sfuggire. Accettala senza pensarci due volte. L’uscita del Sole provoca un calo della vitalità, ma già in serata ritroverete la forma. La buona sorte vi pensa.

LEONE: Oggi la Luna sarà in opposizione: se non presterai particolare attenzione, rischierai di litigare con qualcuno. Siete in ottima forma ma con Luna in opposizione è necessaria cautela, anche nel movimento fisico e durante i viaggi. Cerca di non diventare troppo orgoglioso o superficiale, sforzati di andare oltre le apparenze e provare ad ascoltare chi hai davanti.

VERGINE: come indica l’oroscopo Branko di oggi le stelle ti inviteranno caldamente a usare più cautela, soprattutto nel posto di lavoro. Anche se sarai sicuro delle tue ragioni, faresti meglio a non inimicarti dei collaboratori o i tuoi superiori per una parola di troppo. Forse sarà meglio non programmare troppi impegni, sentite che vi manca il sostegno del Sole (energia) e la salute ne potrebbe risentire.