L’appuntamento giornaliero con l’Oroscopo di Branko arriva anche oggi con le previsioni per il 5 agosto 2024. L’amore è dominante o si registrano tendenze al ribasso? E sul lavoro novità e occasioni sono da rimandare al prossimo autunno o l’estate può scandire la tanto attesa impennata? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 5 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 5 agosto 2024/ Toro a corto di energie, nodi al pettine per i Gemelli

Le previsioni per oggi 5 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’amore a partire da oggi potrebbe vivere una fase più neutrale; non sono da escludere scenari interessanti per i giorni di agosto a venire, soprattutto in ambito professionale.

SCORPIONE: Il nuovo passaggio di Venere potrebbe propiziare qualcosa di positivo sul fronte sentimentale; flirt, amicizie ma anche i rapporti di famiglia potrebbero giovarne.

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI OGGI 4 AGOSTO 2024/ Scorpione attento! Lavoro in primo piano per...

SAGITTARIO: stando alle previsioni per oggi 5 agosto dell’Oroscopo di Branko potreste sentirvi molto più affettuosi rispetto al periodo precedente. Una nuova stabilità sentimentale potrebbe allietare il periodo, attenzione però a non creare problemi superflui.

CAPRICORNO: Il brio estivo inizia a farsi sentire a partire da oggi grazie al gradevole passaggio di diverse stelle favorevoli. Nuovi stimoli si affacciano all’orizzonte, anche sul fronte professionale.

ACQUARIO: Da oggi Venere non sarà più opposta e questo garantisce una situazione meno ingarbugliata dal punto di vista sentimentale. L’amore tornerà ad essere tutelato, ma non sarà forse ancora il momento per dedicarsi totalmente ai sentimenti importanti.

Oroscopo Branko, previsioni oggi 4 agosto 2024/ Ariete trova l'anima gemella? Vergine, ecco cosa serve

PESCI: Il rischio che parte da oggi è di vivere un mese di agosto con troppe negatività e pensieri all’insegna del pessimismo. La giusta chiave di lettura potrebbe essere quella di dedicarsi al riposo e di conseguenza al relax.