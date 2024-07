Oroscopo Branko oggi 8 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco/ Lotte di potere per Scorpione

Oroscopo Branko di oggi, lunedì 8 luglio 2024: le previsioni da Bilancia a Pesci

Si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con l’Oroscopo di Branko, che torna puntualissimo anche nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio 2024, come sempre disponibile sul sito ufficiale di RDS. Quali sono le previsioni della seconda metà dello Zodiaco, per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Quali sono le prospettive future in campo professionale, sentimentale e non solo? Scopriamo insieme l’Oroscopo di Branko di oggi per questi 6 segni (qui le previsioni per la prima parte dello Zodiaco).

Oroscopo Branko oggi 8 luglio 2024 per i primi sei segni dello Zodiaco/ Toro bene in amore

Oroscopo Branko di oggi: lavoro al top per Pesci, importante occasione per Bilancia

BILANCIA: Ottime relazioni sociali: questo vuol dire Leone oggi e domani, quello che non riuscite a raggiungere e contattare. Tramite messaggi sono tutti capaci di contattare, ma tu ti devi presentare in persona, in carne e ossa, da quel direttore, da quella persona che ti serve per i tuoi affari, perché c’è una bella e grande occasione davanti agli occhi.

Oroscopo Branko oggi 7 luglio 2024/ Scorpione, braccio di ferro in corso! Pesci, regalatevi una gita

SCORPIONE: Lotte di potere nell’ambiente professionale, Luna dice che ci sono lotte anche in casa e nel matrimonio.

SAGITTARIO: Il segno del Leone, dove c’è Mercurio denaro, dove c’è la Luna c’è sentimento e poesia.

CAPRICORNO: Dal Leone ci sarà un nuovo richiamo verso il successo e l’amore. Per questa ragione vi dico: prendete ancora con molta calma questa settimana, questa luna in Leone è molto buona, dà intraprendenza. Ho solo paura che voi diventiate un po’ troppo agitati.

ACQUARIO: Avete questa luna in Leone e Mercurio, dunque vi dico: è negativo tutto quanto, ma fino a un certo punto.

Oroscopo Branko oggi 7 luglio 2024/ Gemelli, nuovi incontri! Per il Cancro grandi affari dietro l'angolo...

PESCI: Il lavoro va proprio bene: dove state andando per le vacanze? Al mare spero, la montagna invece per voi non è molto indicata, soprattutto quest’anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA