Oroscopo Branko oggi 8 luglio 2024 per i primi sei segni dello Zodiaco/ Toro bene in amore

Oroscopo Branko di oggi, lunedì 8 luglio 2024: le previsioni per i primi 6 segni

Prende il via una nuova settimana e, con essa, tornano anche le previsioni dell’Oroscopo di Branko segno per segno e disponibili come sempre sul sito ufficiale di RDS. Che cosa dovranno attendersi i 12 segni dello Zodiaco da questa nuova settimana, tra prospettive lavorative future e situazioni sentimentali? Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell’Ariete, del Toro, del Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine: ecco cosa rivela per loro l’Oroscopo di Branko della giornata di oggi, lunedì 8 luglio 2024 (qui l’oroscopo dal 5 all’11 luglio 2024 per i primi 6 segni).

Oroscopo Branko di oggi: prospettive positive per Gemelli in amore e amicizie

ARIETE: Non scordatevi che siete Ariete.

TORO: Un po’ di vacanza, due giorni se potete, direi di sì, anche per respirare un po’ meglio. In casa l’amore va, ma dipende molto da voi.

GEMELLI: Vi ricordo che nel fine settimana ci sarà un bellissimo primo quarto di luna nel campo della fortuna, dell’amore, delle amicizie, che cade in Bilancia. Preparatevi già oggi proprio per le eventuali nuove conquiste sentimentali.

CANCRO: Vi auguro ogni bene e tante felicità. Mercurio è nel campo delle proprietà, avrete sempre da fare con queste proprietà.

LEONE: Cominciamo ad andare molto bene, ma niente di quello che succederà. Il 20, quando Marte andrà in Gemelli accanto a Giove, ne riparleremo.

VERGINE: Vi auguro molta felicità, vi consiglio anche oggi di portare pazienza. Posso dirvi che il vostro cielo comincia a ricevere delle belle schiarite, ma non è ancora il momento giusto per aggredire veramente le cose che sono molto importanti.











