Oroscopo Branko, le previsioni di oggi: cosa accadrà ai vari segni

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo Branko, intervenuto sulle frequenze di RDS con i consueti aggiornamenti astrali che hanno tenuto incollati i seguaci dell’astrologo, vi forniamo le indicazioni degli astri e le possibili sorprese delle prossime ore, analizzando intanto i primi tre segni svelati dall’esperto di astri, Ariete, Toro e Gemelli con le previsioni di oggi giovedì 29 agosto 2024:

ARIETE: dovrete fare i conti con le emergenze e affrontarle a testa alta, tenevi occupati, ne avete bisogno, prestate attenzione nel non dimenticare qualcosa di importante a metà giornata.

TORO: secondo l’oroscopo Branko le cose dal punto di vista sentimentale sembrano andare bene, avete il controllo della situazione e padroneggiate in alcuni momenti.

GEMELLI: avete delle importanti capacità di intuizione che potrebbero darvi aiuto in diverse situazioni, in amore forse non avete avuto abbastanza coraggio, adesso è arrivato il momento di fare qualcosa in positivo.

Previsioni Oroscopo Branko: Leone ha poche energie, pace mentale per Vergine

Sempre tra le frequenze di Radio Rds l’esperto di astri Branko ha fornito nuove indicazioni riguardo all‘oroscopo di oggi giovedì 29 agosto 2024, scendendo nel dettaglio per un altro gruppo di segni che comprende Leone e Vergine, alle prese con situazioni per certi versi opposte nelle prossime ore:

LEONE: forza mentale ed energie sono piuttosto limitate in queste ore, evitate di fare troppe cose in contemporanea, altrimenti si impennano le possibilità di commettere qualche errore in vari campi.

VERGINE: l’oroscopo Branko ci ricorda che siete in un momento di tranquillità mentale non certo indifferente, nessuno sembra potervi interrompere proprio adesso, cercate di ridurre gli obblighi da rispettare in questa fase e godervi il momento.

CANCRO: di recente potreste essere giunti a conoscenza di qualche voce riguardo a persone che non conoscete ancora abbastanza, diventa fondamentale sapere quando smettere di curiosare.