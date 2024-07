Oroscopo estate 2024 di Kerry King/ Periodo di possibili cambiamenti per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Kerry King, l’estate d’amore 2024 per i segni da Bilancia a Pesci

L’Oroscopo di Kerry King, firmato su metro.co.uk, ha fatto importanti previsioni in amore nell’estate 2024 dei segni zodiacali attraverso l’estrazione di tre carte; dopo aver snocciolato le previsioni dall’Ariete alla Vergine, tra prospettive future e scelte importanti da campiere in ambito sentimentale, vediamo cosa rivelano i tarocchi per l’estate 2024 della seconda metà dello Zodiaco in termini di amore e relazioni.

Per la Bilancia sono stati estratti Re di Spade, Nove di Spade e Lo Ierofante e il significato è: cosa vuoi davvero? Concentrati su ciò che vuoi e sii una calamita per i tuoi sogni. Potrebbero aprirsi importanti prospettive in termini di matrimonio, fidanzamento, famiglia e lieto fine: dovrai sederti e riflettere sui prossimi anni per compiere una scelta. Inoltre dovrai affrontare tutti i dubbi avuti di recente; vai al fondo dei tuoi desideri, grazie anche ad un segno d’Aria che potrebbe essere per te stimolante.

Per lo Scorpione, l’estrazione di Sei di Coppe, Tre di Coppe e Fante di Coppe significa emozioni intense, riflessioni sensibili, intime, segrete e magiche con un altro segno d’Acqua che è sulla tua stessa lunghezza d’onda. Ti divertirai al massimo, vivrai il momento e ti sentirai libero: vuoi sperimentare tutto e innamorarti al 100%. Occhio però ad un po’ di nostalgia: potrebbe trattarsi del ritorno di un ex, di un vecchio amico o di un amore perduto da tempo…

Oroscopo Kerry King: rinnovamento per Sagittario, nuovi equilibri per Capricorno

Proseguendo con l’Oroscopo di Kerry King per l’estate 2024, per il Sagittario sono stati estratti Due di Bastoni, Forza e Morte, che significano guarigione e rinnovamento: ciò che è fatto è fatto perciò guarisci, vai avanti, elabora, lascia andare. Potresti godere di un momento di liberazione e apprendimento: vedrai le cose in modo diverso e potresti trovare rinnovamento nella tua vita amorosa. Se sei single cerca un Leone, Ariete, Sagittario o Scorpione, se sei fidanzato concentrati su ciò che c’è di buono tra voi.

Passando al Capricorno e alle carte per lui estratte, Il Carro, Il Diavolo e L’Imperatore, sarà un’estate che cambia le regole del gioco: la tua vita amorosa potrebbe essere significativa quest’estate e, forse, ci saranno cambiamenti e nuovi equilibri in termini di uguaglianza, sacrificio o compromesso. Cancro, Capricorno e Ariete potrebbero fare per te, inoltre siate meno sospettosi, diffidenti e riservati in fatto di emozioni e provate ad aprirvi: la risposta potrebbe sorprendervi.

Oroscopo Kerry King: nuove rivelazioni per Acquario, piazza pulita per Pesci

L’Oroscopo di Kerry King per l’estate 2024 dei segni in fatto di amore prosegue con l’Acquario, per cui sono stati estratti La Luna, Il Cavaliere di Coppe e Il Dieci di Coppe: il significato è segreti svelati. Vibrazioni misteriose e magiche stanno lavorando a tuo favore, e la Luna è la carta del potere e rappresenta illusioni, segreti, misteri: qualcuno di nuovo, con un segreto, a te sconosciuto in questo momento, potrebbe arrivare e forse è un Cancro o un Pesci e potrebbe essere un amore da film. Se sei fidanzato parla con il tuo partner del suo passato e delle sue speranze: raggiungete nuovi livelli di comprensione e connessione e il tuo amore raggiungerà il suo pieno potenziale.

Concludendo con Pesci, sono stati estratti Sei di spade, Cinque di spade e La Torre e il significato è fare piazza pulita: potresti fare uno sgombero di tutto ciò che ha ostacolato, sconvolto o ferito la tua vita amorosa nel passato o nel presente. Potrebbe verificarsi un evento o una serie di rivelazioni: lasciateli semplicemente scorrere, non reprimete né trovate scuse, lasciate che la realtà si mostri e prendetevi il ​​tempo per elaborarla. Tutte le cose brutte potrebbero andarsene e sarete liberi di godervi le relazioni senza interferenze; i segni d’aria, e forse un Ariete, potrebbero esservi d’aiuto quest’estate.

