Settembre è alle porte e ci sono segni già in piena attività come l’Ariete e la Vergine. Giove non più opposto regala serenità al Leone e il Cancro oggi è ancora sostenuto dalla Luna. Scopriamo tutti i dettagli nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali, da Ariete a Vergine

ARIETE: forse è un periodo di grande stress, tuttavia positivo, perché è giusto essere super impegnati quando si ha una bella ambizione. Speriamo davvero che tu riceva un bel riconoscimento: te lo meriti!

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 agosto 2024/ Venere riscalda il cuore del Toro e il Cancro ha una bella Luna

TORO: recentemente hai compreso che ci sono conti mettere in ordine. Ognuno ha il suo cielo: ci sono quelli che hanno dei problemi legali e quelli che devono impostare nuove strategie sul lavoro. Agosto dovrebbe aver regalato un po’ più di effervescenza in amore e si recupera bene.

GEMELLI: dopo un agosto così così per l’amore e visto che ora Venere è positiva, comincia a guardarti intorno, soprattutto se sei single, perché le amicizie che nascono in questo periodo possono trasformarsi in qualcosa di più romantico. Favoriti i creativi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 agosto 2024/ La Bilancia accoglie Venere e il Sagittario è ancora un po' giù

CANCRO: Luna ancora nel segno in giornata e il cielo incoraggia le intuizioni, ma attento a non esagerare con l’acredine nei confronti di coloro che non ti hanno capito recentemente. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024 ti avverte di stare attento con Ariete e Bilancia.

LEONE: domani ci sarà la Luna alla sera nel tuo spazio zodiacale e ti accompagnerà per tutto il weekend. In questo momento dovresti ritrovare un po’ di tranquillità: fino al maggio Giove è stato in opposizione, ma adesso è tornato attivo, per cui il lavoro e le attività in genere potranno essere affrontate molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 agosto 2024/ Agosto addio! Arriva Venere per la Bilancia e l'amore trionfa

VERGINE: tanti cambiamenti: di lavoro, di posizione, di azienda e quant’altro, mentre nei sentimenti, Venere, transitando nel segno, potrebbe aver fatto emergere criticità in una relazione. Tuttavia sei del tutto consapevole di come agire. Questioni legali da curare.