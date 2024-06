Oroscopo Paolo Fox di oggi martedì 25 giugno 2024/ Pesci primi in classifica: quali segni in crisi?

Luna ancora in Acquario e Scorpione e Cancro sono ancora indispettiti, mentre avranno un ottimo recupero nei prossimi giorni. Ci sono segni che devono stringere ancora i denti e aspettare luglio per un cielo migliore, come Bilancia e Sagittario, mentre c’è chi già adesso è al top come i Pesci. Di seguito, i dettagli i tutti i segni.

Ariete

In questo periodo sei molto agitato e i motivi possono essere diversi: hai un progetto in partenza a luglio e quindi sei indaffarato oppure ci sono proprio delle polemiche. Oggi la Luna è a tuo favore, ma ci sono ancora Venere, Sole e Mercurio opposti: evita di prendere le cose di punta e cura al meglio i dettagli di eventi, incontri, perché si rischia di creare un po’ di confusione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

C’è una bella Luna e ad agosto ci sarà una Venere molto importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: i Toro che hanno avuto delusioni d’amore e devono recuperare tranquillità, nel giro di poco tempo, potranno avere moltissimo. Date le difficoltà degli ultimi tempi, potrai attorniarti di persone che valgono e sono oneste con te, mentre adesso cerca di evitare la sindrome da crocerossina.

Gemelli

Una Luna in buon aspetto e Giove nel segno: è un bel cielo per l’Oroscopo di Paolo Fox che però si dispiace per quel Saturno un po’ dispettoso che causa dei ritardi e di situazioni strane. Per esempio, potresti avere un bel progetto in mente ma non sai con chi parlare, perché è possibile che stiano cambiando riferimenti nel posto in cui lavori oppure non vieni ascoltato a sufficienza. Controlla bene le finanze. Inventa qualcosa di diverso, in amore, per sorprendere la tua dolce metà.

Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che tra il 26 e il 27 ci sarà una bellissima Luna e insieme a lei ci saranno anche Sole, Venere e Mercurio: l’effetto sarà quello di vivere una bella emozione o avere delle risposte. Se poi c’è già una persona con cui stai bene, potrai andare avanti, perché con questa situazione planetaria le storie in essere sono favorite. Dal rallentamento di aprile, il cielo si è del tutto capovolto, per cui se hai lavorato bene, avrai soddisfazioni.

Leone

Tra poco Venere sarà nel tuo segno ed è il momento migliore per cogliere al volo sfide di ogni genere, dal lavoro all’amore. In autunno vivrai delle belle vittorie. A volte ti arrabbi, ma questo è piuttosto normale per te che vuoi avere sempre tutto sotto controllo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è però un momento in cui devi curare la tua energia, perché si rischia di perdere l’orientamento.

Vergine

Ci sono delle novità e hai voglia di realizzare qualcosa, anche avere un figlio, per le coppie consolidate, una casa nuova o comunque un progetto ambizioso. Questo cielo finalmente ti dona una visione molto più chiara della tua esistenza e tutto quello che hai dovuto “tagliare” a giugno, è servito a qualcosa e, anche se ne hai sofferto, adesso va tutto molto meglio. Venere è positiva e l’amore torna in auge: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che i single avranno davanti due mesi positivi per trovare un sentimento.

Bilancia

Il finale di questo mese non è granché: se c’è un ex, ti crea problemi, sul lavoro non c’è chiarezza, se vuoi uno stipendio migliore ti fanno penare e questa Venere non dà risposte. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti assicura che non sarà così a lungo, anzi: la seconda parte del 2024 sarà migliore, perché è arrivato Giove a proteggerti. Quello che è capitato è che hai dovuto fare dei tagli per stare meglio, ma adesso tutto è da ricostruire ed è normale che tu ti senta spiazzato. Tuttavia non c’è paragone tra sentirsi oppressi in una situazione senza via d’uscita e dover pensare a cosa fare per viaggiare verso nuovi orizzonti: la tua condizione è proprio quest’ultima, certamente non facile ma anche sfidante.

Scorpione

L’umore dev’essere messo un po’ a posto per un inizio settimana che ha visto la Luna in opposizione e per i troppi impegni. Non disperare perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che se devi chiudere un contratto o avere un incontro importante, domani e dopodomani saranno giornate favorite. In questo momento, le tue intuizioni sono perfette.

Sagittario

Hai sopportato tanto nella prima metà del mese: un malessere, qualche fraintendimento, nervosismo e complicazioni varie causate in parte dalla tua ingenuità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei molto espansivo e ti fidi di tutti, ma spesso non ti rendi conto del fatto che le persone non sono tutte sincere e che se si deve confidare qualcosa di personale e importante bisogna valutare bene con chi lo si fa. A luglio potrai recuperare!

Capricorno

È sempre un bel cielo ma sei molto stanco. Se hai dovuto lottare ogni giorno per poter mantenere il tuo status e ciò che hai ottenuto con tanta fatica, è naturale essere esausti. Se una relazione non va ma non hai voglia di complicazioni, lascia perdere, se invece vuoi liberartene parla chiaro e se sei in cerca di un nuovo amore, aspetta luglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

La tua immaginazione è per te un punto di forza e anche uno sfogo. L’amore, in questo momento, forse è affrontato con fin troppe fantasie. Considerando il tuo carattere libero, è importante che tu provi delle emozioni forti, perché la noia per te è deleteria: l’hai spazzata via? L’Oroscopo di Paolo Fox si augura di sì.

Pesci

Una seconda parte di giugno molto importante ed entro giovedì avrai bellissime stelle, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Programma vacanze che intrigano se sei in cerca di avventure passionali e adesso potrai anche confermare degli accordi importanti. L’amore torna in auge e potrebbero arrivare anche delle risposte positive sul lavoro: se c’era un contratto in sospeso verrà riconfermato oppure, in caso di progetti da definire, ora saprai come comportarti.











