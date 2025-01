Riprendiamo con l’oroscopo settimanale di Branko dal 23 al 30 gennaio 2025 per gli altri sei segni dello zodiaco secondo le sue previsioni svelate al settimanale Chi. Si deve tenere conto della sfera professionale, sentimentale, con un occhio puntato anche sulla fortuna per gli incontri. L’influsso dei pianeti, poi, è sempre importante: Marte, Venere, Saturno e Urano possono indicare la via da seguire verso l’equilibrio emotivo e lavorativo.

Oroscopo settimanale di Branko per gli altri segni dello zodiaco

BILANCIA: attenzione al nervosismo di Marte, ci vuole massima prudenza. Per fortuna il resto del cielo è in netto miglioramento. Bene anche l’apporto di Mercurio e della Luna nuova. L’ambizione cresce sempre di più la prossima settimana e secondo l’astrologo potrebbero ottenere molto.

SCORPIONE: le iniziative dei nati sotto questo segno possono partire alla grande ora che hanno le spalle coperte anche per quel che concerne gli affari. Venere risplende di luce e la passionalità è garantita grazie all’apporto di Marte. Mercoledì possono contare anche sulla Luna nuova. Meglio fare attenzione alla sfera familiare.

SAGITTARIO: purtroppo i fastidi stellari ci sono, ma per fortuna tutto è in netto miglioramento. Con questa Luna nuova dovranno affrontare dei momenti difficili. La sfera intima va alla grande. Attenzione al peso delle responsabilità.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo di Branko della settimana (24-30 gennaio 2025) il settore professionale cresce in positivo. Attenzione, però, alle spese legate al matrimonio. Non è il caso di litigare per via dei soldi. Ogni distrazione potrebbe essere fatale. È la volta buona con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli.

ACQUARIO: sarà una settimana praticamente perfetta, con un weekend illuminato da un’ottima Luna. L’amore è sempre un dessert da gustare appieno e l’importante è anche fissare le priorità per il futuro.

PESCI: il consiglio dell’astrologo è quello di cercare le loro risposte dentro il cuore, che è particolarmente sofferente dato che piangono spesso in questo periodo. Luna nuova nella giornata di mercoledì 29 gennaio. Marte potrebbe dare la spinta necessaria per rivoluzionare la loro vita.