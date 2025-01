Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Branko fino al 6 febbraio 2025 tenendo conto degli influssi stellari e planetari come quelli di Venere, legati all’amore, a Marte, legati al lavoro, a Giove che può stravolgere o equilibrare la loro vita, fino a parlare della Luna e del Sole. Proseguiamo con le previsioni degli altri sei segni dello zodiaco tratte dal settimanale Chi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 30 gennaio 2025/ Cancro riflessivi, nuovi progetti per i Gemelli

Oroscopo settimanale di Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: purtroppo Marte è sempre il loro tallone d’Achille. Da una parte hanno voglia di affermarsi sul fronte del lavoro, ma dall’altra vorrebbero solo riposarsi perché la stanchezza si fa sentire troppo. Non hanno troppe energie da spendere. Non devono prendersela troppo in amore perché Venere dal 4 febbraio passa in opposizione. Se bisogna chiarirsi con una persona bisognerà farlo con sincerità e rispetto.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 29 gennaio 2025/ Positività per Sagittario e Acquario

SCORPIONE: si consiglia di godersi l’amore appieno per tutto il weekend dato che le stelle sono favorite. Marte regala grande passionalità. Attenzione al matrimonio e alle neo-coppie attorno alla giornata di mercoledì. C’è qualche ostacolo in ambito familiare. Ottimi i nuovi incontri con chi è nato sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko.

SAGITTARIO: venerdì e sabato sotto pressione, purtroppo, anche perché tendono ad addossarsi le colpe e le responsabilità di ciò che accade in famiglia. Il cielo migliora, per fortuna, e Marte li rende passionali e soprattutto sexy. In generale si consiglia ai nati sotto questo segno di non scoraggiarsi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 29 gennaio 2025/ Toro introspettivi, progressi per gli Ariete

Branko svela l’oroscopo della settimana prossima (dal 31 gennaio al 6 febbraio)

CAPRICORNO: sabato sera fatto di relax con gli amici e le persone a cui vogliono bene. Il consiglio è proprio questo ovvero di rigenerarsi perché ne hanno bisogno. Possono riordinare le carte da giocare nei prossimi giorni. Presto potrebbero vivere una sfida in amore. Con l’Acquario potrebbe scoccare una scintilla molto importante.

ACQUARIO: la vita pratica composta da affari e lavoro va a gonfie vele, come sempre. Attenzione solo alle spese impreviste nella giornata di mercoledì. Si riscalda l’atmosfera nella giornata di martedì e ci saranno presto buone nuove in ambito professionale. Incontro fortunato giovedì grazie all’intervento della Luna.

PESCI: venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio la Luna sarà perfetta insieme a Venere. Con Marte, poi, l’amore sarà un mare di passione tutto da godere. Devono occuparsi più attentamente dei loro investimenti finanziari. Passione senza fine con qualcuno del Cancro.