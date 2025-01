Ed eccoci con le previsioni per gli altri segni dello zodiaco, con l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025. Chi sale e chi scende nella settimana in arrivo tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo subito a scoprirlo in questo articolo che si rifà alle previsioni uscite sul sito L’officiel Italia.

La Bilancia ha un atteggiamento positivo che non passerà inosservato sul fronte lavorativo. L’amore sorride, con relazioni sempre più armoniose. Il benessere è importante, ma per proteggerlo non bisogna esagerare con le situazioni di stress.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione pone attenzione sulla fase di progetti messi in atto. In queste settimane verranno gettate le basi per grandi soddisfazioni futuro. L’amore sorride, soprattutto per chi è già in coppia. Il legame è destinato a rinforzarsi.

Sagittario si appresta a vivere giorni dedicati alle questioni finanziarie e agli investimenti. Chi sta per sostenere un acquisto molto importante deve prestare attenzione ai dettagli. In amore, potreste vivere momenti di riflessione.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025: Capricorno brilla, ma attenzione a…

Settimana proficua per i nati sotto il segno del Capricorno. E’ il momento di aprirsi in amore e condividere i propri sentimenti. Il lavoro vive idee innovative, mentre il benessere personale va necessariamente inserito tra le abitudini quotidiani, per mantenere la mente lucida e il corpo in forma.

Acquario è pronto a esplorare nuovi orizzonti sul fronte lavorativo. In amore sorge il forte desiderio di libertà, ma chi è in coppia dovrà fare i conti col partner e le sue aspettative. Single, occhi aperti: incontri inaspettati potrebbero bussare alla vostra porta prima di quanto crediate.

Pesci godono di un oroscopo settimanale positivo, con giorni ricchi di emozioni e momenti di riflessione interiore. In amore prevale la dolcezza e la comprensione, l’atmosfera è buona per condividere dei momenti piacevoli con chi si ama. Per cogliere nuove opportunità l’intuito è sempre un buon alleato.