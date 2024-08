L’oroscopo settimanale di Branko da venerdì 30 a giovedì 5 settembre 2024 torna puntualmente sul magazine Chi e il noto astrologo svela quali saranno i segni particolarmente fortunati in questi ultimi giorni del mese e quali invece dovranno andare più cauti, svela inoltre quali segni potranno fare nuovi incontri e quali coppie, invece, saranno consolidate non mancano poi indicazioni sui pianeti in transito a favore o contro. Vediamo le previsioni del noto astrologo per la prossima settimana per i primi sei segni: da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Branko dal 30 al 5 settembre: Bilancia e Scorpione TOP

BILANCIA: Grazie a Venere nel cielo siete sul trono dei più amati e non è tutto per c’è anche una Luna magnifica che favorisce i nuovi incontri mentre voi sembrate eterni adolescenti, apritevi alla persone di cui siete innamorati da sempre.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che anche per voli il cielo è top, Venere si è nascosta alle vostre spalle, in amore siete un po’ più cauti e diffidenti ma la passionalità crescerà a dismisura con il passare dei giorni.

SAGITTARIO: La Venere stupenda assicura nuovi incontri e amicizie sarà dalla vostra parte e complice, divertitevi ma senza esagerare tuttavia state attenti ad un fastidiosa Luna Nuova ed a Marte attaccabrighe.

Branko, previsioni ultimi segni: oroscopo settimanale fino al 5 settembre

CAPRICORNO: Nonostante agosto non è ancora terminato voi siete già proiettati verso il settore del lavoro e del successo. Lavoro e affari favoriti da Mercurio, concentrato su conti in comune e finanze e il Sole in Vergine che vi indica nuovi mercati.

ACQUARIO: Venere e Marte hanno preparato un concerto d’amore per voi, fino a martedì 3 settembre avrete giorni perfetti per la vita sentimentale. L’oroscopo settimanale vi invita a dichiararvi, andare a convivere o addirittura progettare il matrimonio.

PESCI: Finalmente buone notizie, Venere intensa e avvolgente mentre Marte smette di tormentarvi e diventa pazzamente sexy, amerete e sarete amati come piace a voi: senza confini, si calmeranno anche gli stati d’ansia.