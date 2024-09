Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cosa prevede l’Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024? Quali sono i segni che avranno fortuna e quali, invece, dovranno fare i conti con qualche ostacolo? Ecco cosa prevede l’Oroscopo di Ginny Chiara Viola, tramite Fanpage, per i primi sei segni dell’oroscopo.

ARIETE: Non sarà una settimana semplice, secondo l’oroscopo di Ginny, per questo segno, che avrà i nervi a fior di pelle. C’è perciò voglia di essere coccolato e consolato, grazie anche al pianeta dell’amore che torna a favore. Attenzione, insomma, a non lamentarvi giusto per il desiderio di farlo.

TORO: Settimana molto piccante ma poco dolce per questo segno. Le voglie ci sono e sono forti, ma il romanticismo non sarà all’altezza e, a quanto pare, scarseggeranno i baci. Riuscirete ad affrontare questo momento?

GEMELLI: Dopo un periodo lento, il cervello riprende vigore e inizia a svegliarsi. L’amore, secondo l’oroscopo settimanale di Ginny, sta solo cambiando forma, il che non desta, insomma, particolare preoccupazione. Da tenero passa infatti “ad essere piccante e succulento”, insomma non va malissimo.

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024 per Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre con le previsioni di Ginny per Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Stando alle previsioni, questa settimana “vinci il premio segno più desiderato”. Hai deciso di affrontare la vita con coraggio e determinazione, in modo che anche qualche imprevisto sul lavoro ti apparirà banale e di poco conto. Ottimo il sesso.

LEONE: L’astrologa vi pone purtroppo ultimi in classifica per l’oroscopo della prossima settimana. Il pianeta dell’amore vi è sfavorevole, e la voglia di divertirsi scarseggia. Sarà una settimana di TV sul divano e ben poche coccole.

VERGINE: Molto meglio invece per voi questa settimana in arrivo. Risulterete molto affascinanti e sensuale, addirittura irresistibili. Sfruttate, dunque, al meglio questa situazione in ogni campo vi possa essere utile.