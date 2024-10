L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti con le previsioni dei primi segni dello Zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine come sempre è tratto dal magazine Oggi. Il noto astrologo rivela che ci saranno degli importanti cambiamenti per Toro, mentre Ariete dovrà agire con molta calma e cautela. E poi ancora Cancro tornerà ad avere voglia di mettersi in gioco mentre Vergine dovrebbero essere più disponibili. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da domenica 6 al sabato 12 ottobre 2024.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, le previsioni: Ariete deve agire con calma

ARIETE: Le Stelle risvegliano l’eros non solo per le coppie collaudate e durature ma anche per i single in cerca di avventure, state attenti però a non essere eccessivamente polemici. Nel lavoro si possono chiudere importantissimi accordi ma cercate di non volere tutto e subito.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale i prossimi giorni saranno all’insegna del cambiamento, soprattutto nei sentimenti non mancheranno conferme, garanzie e stabilità. Nel lavoro, invece, bisogna imparare a dosare l’energia e il tempo per evitare di andare in tilt.

GEMELLI: La settimana metterà in luce pregi e difetti dei rapporti sentimentali, cogliete l’attimo per cambiare ciò che non vi piace e per trovare la voglia di migliorare il rapporto con il partner, divertimenti per i single. Il lavoro si illumina di fortuna.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale 6-12 ottobre 2024: svolta nel lavoro per Cancro

CANCRO: La settimana lancia chiari segnali di rinnovamento e una possibile svolta nel lavoro, in amore sarete agevolati nel risvegliare l’alchimia di coppia inoltre i single attireranno molti pretendenti. Nel lavoro evitate troppi impegni e le polemiche.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che nel rapporti e nelle relazioni è tempo di fare chiarezza, per i single si prevedono incontri e flirt clandestini. Nel lavoro osate di più e potreste firmare anche un buon contratto.

VERGINE: Cercate di essere meno egoisti e pretenziosi con il partner e con gli affetti più cari, se volete che sentimenti, complicità e aspettative possano combaciare e procedere in un’unica direzione. Nel lavoro i giorni fortunati sono il 6, il 9 e l’11.