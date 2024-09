L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come di consueto è tratto dal magazine Oggi e specifica le previsioni per la settimana che va da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2024. I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla Luna Nuova in Bilancia che influenzerà tantissimo tutti i segni dello Zodiaco. Toro, per esempio, sarà alle prese con importanti decisioni su cui deve riflettere molto mentre Vergine potrà pianificare un importante progetto con il partner. E poi ancora collaborazioni speciali per Sagittario e ricompense per i Pesci. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del noto astrologo da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: incontri per i single Toro

ARIETE: Nelle relazioni sforzatevi di cercare un diplomatico confronto per sistemare tutto quello che non va e capire cosa si nasconde dietro le apparenze. Nel lavoro, nel frattempo, si smuovono proposte e contratti.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 29 settembre a sabato 5 ottobre 2024 sono giorni importanti per fare chiarezza nelle relazioni. Per i single del segno si moltiplicano gli incontri. Nel lavoro si parte sotto la spinta della fortuna ma poi bisognerà rallentare per non andare in tilt.

GEMELLI: Se nella coppia ci sono delle criticità verranno a galla e la Luna in Bilancia vi aiuterà a capire se ci sono punti di forza su cui ripartire ma può anche spingervi a trovare di meglio, i single saranno ambiti e richiesti, il lavoro, partito al rallentatore, poi si sbloccherà.

Mauro Perfetti, previsioni dell’oroscopo settimanale fino al 5 ottobre 2024: Leone al top

CANCRO: Il rapporto di coppia ringiovanirà grazie ad autostima ed eros, per i single si moltiplicheranno i pretendenti. Attenti all’emotività, mentre nel lavoro ascoltate il sesto senso per capire le opportunità migliori e le persone giuste per farle fruttare.

LEONE: Stando all’oroscopo settimanale dal 29 settembre fino al 5 ottobre 2024 sei il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA. In coppia vi allontanerete da rapporti sbagliati mentre se siete single previsti flirt. Nel lavoro arrivano conferme, proposte e opportunità.

VERGINE: Incontri inaspettati per i single mentre la Luna Nuova aiuterà le coppie favorendo complicità e la pianificazione di un importante progetto. Nel lavoro sfruttate le giornate favorevoli del 29 e 30 settembre 2024 per smuovervi, soldi in arrivo.