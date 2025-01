Come di consueto, scopriamo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 1 febbraio tratto dal settimanale Oggi. Si concentrerà, come sempre, sulla sfera professionale e sentimentale, stando attento agli influssi dei vari pianeti come Marte, Giove, Venere e Saturno. Partiamo dai primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: voto 6/7. La settimana può aiutare a scogliere certe fragilità, soprattutto le incompatibilità nel campo della convivenza. Si rischia di andare in tilt a causa dei presagi mentre per i single tutto ritorna a funzionare grazie a una Luna nuova. Attenzione sul fronte del lavoro perché bisogna confrontarsi e spesso fare lavoro di squadra può giovare. I giorni fortunati sono quelli del 29 e 30 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025/ La Bilancia non ascolti le critiche, Sagittario top in amore

TORO: voto 7. Chi vuole tornare a credere nella forza incommensurabile dell’amore può contare su queste stelle. L’affinità di coppia andrebbe curata un po’ di più, come una pianta. Alcuni sono fin troppo presi dal lavoro e rischiano di ignorare tutto il resto. Rallentamento tra mercoledì e giovedì, potrebbero perdere la pazienza. Tanti i giorni fortunati: 26-27-28-31 gennaio e anche il primo giorno di febbraio.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 24 gennaio 2025/ Scorpione creativi, novità in amore per i Pesci

GEMELLI: voto 7+. Luna nuova tra mercoledì e giovedì che aiuterà a far chiarezza in amore. Svolta improvvisa sul lavoro che farà molto piacere. Potrebbero trasformare gli ostacoli in nuove opportunità di crescere. Accordi vantaggiosi in vista quindi possono tornare a sorridere. I giorni fortunati sono il 29 e il 30 gennaio.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: previsioni Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: voto 10. Un segno zodiacale davvero al top. Per le questioni d’amore è un momento d’oro e i single finalmente stanno andando nella direzione giusta. I progetti sono agevolati dalle stele e possono anche mettersi in discussione. L’intera settimana è fortunata, in pratica.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2025/ Opportunità per il Sagittario

LEONE: 7+. Tra mercoledì e giovedì la Luna sarà nuova quindi le nebbie in amore si diraderanno. Via i dubbi anche sul fronte della sfera professionale. Possono pianificare una vera e propria svolta. Gli accordi che stringeranno potrebbero rivelarsi molto importanti, secondo l’oroscopo di Mauro Perfetti.

VERGINE: voto 7. Le relazioni che creano troppi dubbi o domande non sono mai cosa buona e giusta. Dovranno prendere delle decisioni importanti. Realizzeranno un sogno solo coloro che stanno bene all’interno della coppia. Possono risolvere degli imprevisti sul lavoro. Settimana fortunata anche per i nati sotto questo segno.