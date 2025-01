Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle

La settimana è già cominciata, ma cosa prevedono le stelle fino al 26 gennaio 2025? A dare consigli in amore e sul lavoro ai vari segni zodiacali è Mauro Perfetti che svela chi, tra i vari segni zodiacali, vivrà giorni davvero top e chi, invece, dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare sfide ed imprevisti che potrebbero sorgere sia nella sfera sentimentale che professionale, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: Ariete padrone del suo destino

Saranno giorni importanti per i nati sotto il segno dell’Ariete quelli fino al 26 gennaio 2025 come svelano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti. I nati del segno, infatti, avranno la propria vita tra le mani e avranno tutte le capacità per rendere tutto più bello. Nel lavoro si sbloccano collaborazioni e occasioni interessanti. Il futuro apparirà sicuramente più roseo. Qualche questione finanziaria da risolvere per i nati sotto il segno del Toro che dovrà risolvere una questione di soldi. Per quanto riguarda l’amore, i nati del segno potranno avere incontri davvero interessanti.

I Gemelli, invece, potranno vivere giorni davvero top. Il Sole dall’Acquario vi dà tutte le carte per poter far funzionare la sfera sentimentale mentre sul lavoro le stelle sono davvero speciali.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: Cancro, svegliati in amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025, i nati sotto il segno del Cancro devono cominciare a svegliarsi per ritrovare l’alchimia di coppia. Sarà, inoltre, anche importante pianificare il lavoro per dare una svolta alla sfera professionale. Per i single, invece, il destino farà il proprio lavoro regalandovi incontri interessanti.

Per i nati sotto il segno del Leone è arrivato il momento di liberarsi dei rapporti che non portano nulla nella vostra vita e dedicarvi solo a quei rapporti che vi regalano qualcosa in più. Nel lavoro, non mancherà la voglia di rivoluzionare tutto, ma sarà importante trovarsi nel posto giusto con le persone giuste. Infine, per i nati sotto il segno della Vergine, le stelle consigliano di dare una spinta al rapporto di coppia e capire se sia il caso di andare avanti o se sia giunto al capolinea. Sul lavoro, invece, potrebbero arrivare occasioni interessanti.