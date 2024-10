Per il pagamento pensioni di novembre 2024 arrivano brutte notizie per i soggetti che hanno deciso di farsi pagare gli assegni previdenziali tramite accredito su conto corrente bancario. Infatti rispetto all’ordinarietà, per il prossimo mese che verrà i giorni di attesa potrebbero allungarsi.

Per capire meglio ciò a cui facciamo riferimento basta pensare al modo in cui vengono pagate le pensioni. Utilizziamo il termine “bancabile” per identificare il giorno valido in cui partono le operazioni degli enti bancari (generalmente dal lunedì a venerdì e giorni festivi inclusi).

Pagamento pensioni di novembre 2024 in ritardo: ma quando?

Prima di vedere perché le pensioni di novembre 2024 saranno in ritardo, è indispensabile fare una distinzione tra l’accredito che avviene tramite Poste e il pagamento effettuato grazie agli operatori bancari.

La principale differenza sta nell’operatività: mentre le banche lavorano cinque giorni su sette, gli addetti alle Poste possono finalizzare le operazioni anche il sabato mattina. Questo significa che inviando un accredito – con Poste – anche il sabato mattina, il giorno bancabile sarà proprio quest’ultimo.

E da qui nasce il ritardo per percepire l’assegno: l’1° novembre è un giorno festivo (Ognissanti), tanto che uffici, Poste, banche e scuole resteranno chiusi fino a lunedì 4 novembre.

Pagamento pensioni di novembre 2024: ritiro in Poste o in contanti

Per i pensionati che hanno deciso di ritirare il loro assegno previdenziale in contanti oppure tramite accredito su un conto Postale, la disponibilità economica sarà disponibile già da sabato 2 novembre (con un ritardo di un solo giorno). Salvo una calendarizzazione differente rispetto ai normali giorni d’accredito ordinati per cognome, i beneficiari potranno recarsi in Posta e ritirare il loro assegno già dal sabato mattina.

Accredito su conto corrente bancario

Meno fortunati i pensionati che riceveranno l’accredito su conto corrente bancario, il cui ritardo sarà di ben tre giorni, dal momento in cui il primo giorno bancabile sarà lunedì 4 novembre (e dunque la somma potrebbe arrivare tra martedì e mercoledì).

Aumenti sulle pensioni di novembre 2024?

Un’altra cattiva notizia che si aggiunge ai giorni di ritardo sul pagamento delle pensioni di novembre 2024 sta nell’assenza di un aumento. L’unica eccezione vale per i contribuenti che sono ancora in attesa di sapere il risultato del loro conguaglio INPS. Come di consueto il conguaglio potrebbe risultare a credito oppure a debito. In ogni caso sono ancora molti i pensionati che attendono il riscontro finale che verrà comunicato nel mese di novembre.