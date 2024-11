Pagelle La Talpa 2024, 3a puntata: Veronica Peparini contro Lucilla Agosti

Si è da poco conclusa la terza puntata de La Talpa 2024, il reality show condotto da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Non potevano mancare le pagella La Talpa 2024 sulla 3a puntata che ha visto primeggiare su tutti Marina La Rosa che si conferma il concorrente più forte di questa edizione e Veronica Peparini, diretta e pungente come poche altre. La puntata inizia proprio con un duro confronto tra Veronica Peparini (voto 7,5) e il resto del gruppo; in particolare la coreografa ha da ridire sul comportamento di Orian Ichaki che durante la seconda puntata ha partecipato all’asta per l’immunità dopo che l’intero gruppo si era accordato per partecipare. “Il gruppo non esiste” – urla la ex coreografa di Amici precisando – “ognuno fa quello che gli pare”. Lucilla Agosti cerca di placare l’animo della coreografa e ballerina, ma senza riuscirci.

Anzi tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti (voto 4) scoppia un duro confronto che termina con la conduttrice radiofonica in lacrime dopo che la coreografa le ha dato della gattamorta. “Siamo in gioco, cerca di fare sempre la vittima, ma forse ha scelto il gioco sbagliato” – commenta la coreografa asfaltando la conduttrice radiofonica.

Pagelle La Talpa 2024, 3a puntata: Marina La Rosa primeggia sul gruppo

Le pagelle La Talpa 2024 proseguono con la prima prova che vede di concorrenti sospesi nel cielo chiamati a lanciarsi da differenze altezza in un lago. Tutti vincono le proprie paure ad eccezione di Marina La Rosa che decide di non lanciarsi finendo così per far saltare la prova. Tutti cominciano ad avere dubbi e sospetti su di lei, ma la ex gatta morta del Grande Fratello con il suo solito piglio precisa: “non mi sarei mai buttata nel lago, anche perchè qui non esiste un gruppo. Ognuno gioca per se”. Diretta e sottile come un coltello, Marina La Rosa (voto 9) si conferma ancora la regina indiscussa della puntata e di questa edizione della Talpa.

Durante la puntata non mancano le emozioni; le prime vissute con il racconto di Veronica Peparini e Andreas Muller (voto 6) che parlano della loro storia d’amore. Dal primo incontro ad Amici di Maria de Filippi alle tante difficoltà incontrate fino alla gioia immensa con l’arrivo della figlie. Poi è la volta di Gilles Rocca (voto 6) che riceve un messaggio a sorpresa dalla fidanzata Michela. Il gioco riprende con l’asta dell’immunità dove Andrea Preti (voto 5) fa nuovamente discutere visto che decide di puntare una cifra molto alta del montepremi, mentre tutto il gruppo punta 0 euro. Marina La Rosa lo riprende e tra i due scatta una nuova litigata destinata a creare una crepa nel gruppo.