Un’altra partita perfetta, un’altra performance sportiva eccezionale: Paola Egonu ha vissuto la finale di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024 da assoluta protagonista. La campionessa continua a macinare successi e questa volta rende felice non solo la sua squadra ma soprattutto i milioni di tifosi azzurri che quest’oggi speravano in un trionfo e nella medaglia d’oro. Al di là dei meriti sportivi – come riporta Novella 2000 – c’è una curiosità in particolare sulla quale gli appassionati si stanno interrogando sui social: Paola Egonu indossa una parrucca ho i capelli sono naturali?

Rispondere con certezza a se Paola Egonu indossa una parrucca o se invece i suoi capelli sono naturali risulta difficile per un motivo ben preciso. La campionessa di volley, per ovvi motivi, non si è pronunciata di recente su questioni che riguardano le scelte d’estetica e rispettivi gusti in termini di acconciatura.

Riavvolgendo il nastro, un possibile indizio sulla risposta al quesito può essere desunto da un’intervista di 4 anni fa rilasciata al Corriere della Sera. Come riporta Novella 2000, in quell’occasione fu proprio Paola Egonu a sciogliere i dubbi su parrucca o capelli naturali. “Dopo una vita con i capelli rasati, con le parrucche e le extension colorate, per la prima volta li sto facendo crescere. Non ne avevo mai avuto la pazienza ma adesso ho voglia di naturalezza, di essere me stessa”. Dunque, basta treccine e dread, la campionessa di Volley aveva dunque deciso di lasciare che la sua chioma risultasse quanto più naturale possibile. Per questa ragione, è lecito credere che Paola Egonu non indossi una parrucca e che quelli di oggi siano i suoi capelli naturali.