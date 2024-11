Le pensioni di invalidità del 2024 sono trattamenti che prevedono anch’esse la tredicesima mensilità. La gratifica natalizia spetta sia nel caso in cui si percepisse un trattamento assistenziale sia un trattamento previdenziale. Per i beneficiari l’INPS ha predisposto i pagamenti per lunedì 2 dicembre.

É importante sapere che gli invalidi civili possono godere di 12 oppure 13 mensilità. Infatti ci sono alcuni parametri specifici che ci permettono di conoscere i beneficiari ma anche gli esclusi da queste misure. Va detto che per questa tipologia di trattamenti è escluso il bonus Natale 2024.

Pensioni invalidità 2024 e 13esima, a chi spetta?

Le pensioni di invalidità 2024 che godono della 13esima mensilità sono quelle che rientrano tra gli invalidi civili totali e con un reddito massimo corrispondente a 19.461,12€. Mentre gli invalidi riconosciuti con percentuale di disabilità tra il 74% e il 99% possono anch’essi godere della tredicesima ma purché il loro reddito massimo sia 5.725,46€.

L’importo in questo caso è 333,33€ al mese (per entrambe le categorie di invalidi). Tuttavia quest’anno, grazie alla rivalutazione l’indennità verrà aumentata.

Il diritto alla 13esima mensilità spetta anche ai sordi civili (con un reddito massimo di 19.461,12€ e un assegno mensile di 342,01€ e 333,3€) e ai ciechi civili (sia parziali che assoluti).

Indipendentemente dal reddito, la 13esima mensilità viene garantita a chi ha la talassemia (ma anche drepanocitosi), ai quali viene garantito un importo mensile di 598,61€.

Gli esclusi dalla 13esima mensilità

Dalla 13esima mensilità sono esclusi gli invalidi con accompagnamento (sia cechi civili assoluti che invalidi civili totali), i quali vengono pagati per sole 12 mensilità.

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un trattamento garantito ai minori con disabilità il cui obiettivo è finalizzare l’inserimento sia sociale che scolastico. La Corte di Cassazione su questo tema ha fatto dei passi indietro, dapprima ammettendo la possibilità di percepire la 13esima mensilità, poi negandola per un’eccessiva differenza di funzione sociale.

Ovvero i minori con disabilità vivono un contesto sociale differente da chi percepisce l’assegno di invalidità civile, e dunque con la sentenza 16329 dell’anno 2008 la Corte di Cassazione ha negato la tredicesima mensilità ai minori con disabilità.

Il calcolo della 13esima sulle pensioni invalidità 2024

Il calcolo della tredicesima mensilità sulle pensioni di invalidità nel 2024 è lo stesso che viene effettuato sul trattamento previdenziale ordinario. Dunque la cifra è identica a quella del trattamento ricevuto, proporzionato alle mensilità effettivamente godute durante l’anno fiscale.

Chi ha iniziato a ricevere la pensione prima di gennaio 2024 vedrà la 13esima nella sua interezza. Diverso è il caso di chi ha iniziato a percepirla a luglio 2024, sui quali l’importo è dimezzato (sei mesi su dodici), e dunque corrispondente a 166,66€.