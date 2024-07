Previsioni meteo oggi, 21 luglio 2024: l’aria diventa più fresca/ In arrivo temporali in settimana

Le previsioni meteo di oggi, domenica 21 luglio 2024, rivelano che sull’Italia le temperature si stanno per abbassare. Il motivo, secondo quanto riferito da Meteo.it, è da ricondurre al fatto che l’anticiclone subtropicale Caronte che ha portato calore praticamente ovunque sta per lasciare spazio all’anticiclone delle Azzorre, in arrivo dal Nord Europa, con il Maestrale che inizierà a soffiare sul Paese. Lo scontro tra l’aria preesistente e quella nuova provocherà qualche temporale, soprattutto nelle Regioni più occidentali e in quelle del Centro.

Frana a Livigno, turisti bloccati in galleria: in salvo con i battelli/ Chiusa strada per il Passo del Gallo

Una prima area di instabilità nelle Regioni settentrionali è già visibile in queste ore, ma presto si sposterà anche al Meridione. Soltanto le isole dovrebbero rimanere rimanere all’asciutto, anche se il caldo si attenuerà anche lì. In particolare si allontaneranno le temperature massime vicine ai 40 gradi, dando la possibilità di vivere qualche giorno di estate con più frescura e ventilazione. In Sicilia e Sardegna si potrà dunque tranquillamente continuare ad andare al mare a prendere il sole, ma con meno afa. L’unico aspetto negativo è che le acque potrebbero essere leggermente più agitate in alcune coste, in base ai venti.

Previsioni meteo oggi, 19 luglio 2024/ Picco del caldo, da domenica possibile perturbazione al nord

Le previsioni meteo per la prossima settimana: meno caldo, ma quanto dura?

La tregua alle temperature alte dell’estate, secondo le previsioni meteo delle prossime settimane, ad ogni modo, non sembra essere destinata a durare molto. Già da domenica 28 luglio 2024, infatti, il clima dovrebbe tornare ad essere bollente in virtù dell’alta pressione di origine africana, che si farà nuovamente spazio su tutta l’Italia. La sensazione dunque è che ci si potrà godere l’attenuazione del caldo soltanto fino a venerdì, quando si potrebbero anche non raggiungere i consueti 30 gradi che hanno accompagnato le minime di questi giorni.

Allerta caldo oggi 13 luglio 2024/ Bollino rosso in 11 città del centro sud, più fresco al nord

Coloro che odiano il caldo dunque sicuramente ne approfitteranno per svolgere qualche attività all’aria aperta come una gita oppure un picnic, senza però mancare all’appuntamento con le previsioni per evitare burrasche e temporali che potrebbero rovinare i piani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA