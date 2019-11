Probabili formazioni Atalanta Manchester City/ Quote, Ilicic-Muriel ancora titolari

Sarà alle ore 21,00 tra le mura di San Siro la partita di Champions league tra Atalanta e Manchester City e certo ora è tempo di considerare anche le probabili formazioni di questo incontro per il girone C. Di certo Gasperini ha preparato la sfida con grande cura e per le probabili formazioni di Atalanta Manchester city di certo opterà solo per i suoi uomini più in forma. Di certo la Dea, che pure ha ritrovato qualche sostegno in difesa vorrà vendicare il duro KO subito nella trasferta inglese solo di pochi giorni fa di fronte al pubblico di casa, oltre che a fare una bella figura contro la squadra di Guardiola. Pure il tecnico dei citizens dovrà fare attenzione, anche perchè qualche defezione di troppo dell’ultimo momento potrebbe indebolire lo schieramento inglese. Andiamo allora a controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Oltre al fattore campo, sul pronostico di questo match della Champions league pesa soprattutto il KO del match di andata per 5-1 perso dalla Dea. Ecco perchè pure la snai per l’1×2 non esita a vedere il Manchester city favorito e gli ha consegnato la quotazione di 1,55: la vittoria dell’Atalanta è stata data a 5,00, mentre il pari vale 4,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atlanta Manchester City certo Gasperini non vuole commettere errori e di certo non si discosterà dal classico 3-4-1-2 già ampiamente visto anche in stagione. Ecco che per la sfida a San Siro il tecnico punterà su Gollini tra i pali e di fronte al numero 1 vedremo oggi Toloi, Kjaer e Palomino. Per la mediana a 4 invece non mancheranno ancora una volta De Roon e Pasalic (questo impaziente di rifarsi dopo l’autogol col Cagliari in campionato) al centro e il duo Castagne-Gosens ai lati. Sono poi mosse confermate anche in attacco col capitano Papu Gomez sulla tre quarti a sostegno di Muriel e Ilicic, visto che Zapata risulta ancora indisponibile.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Per la trasferta in terra lombarda, Guardiola dovrebbe ancora una volta adoperare il 4-3-3 come modulo ma certo, almeno in mediana sarà costretto a qualche aggiustamento, viste le condizioni davvero precarie di David Silva. Fissato il tridente con Mahrez, Aguero e Sterling, ecco che a centrocampo, in caso di forfait del capitano stesso, sarà Fernadinho a fasi avanti e a far compagnia a Gondugan e De Bruyne, visto che Foden è out per squalifica. In tal caso in difesa vedremo oggi dal primo minuto Stones al centro del reparto con Otamendi, mentre Walker e Mendy agiranno ai lati: tra i pali ecco poi Ederson.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Gollini; 2 Toloi, 4 Kjaer, 6 Palomino; 21 Castagne, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 10 Gomez, 72 Ilicic; 9 Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): 1 Ederson; 2 Walker, 30 Otamendi, 5 Stones , 22 Mendy; 17 De Bruyne, 8 Gundogan, 25 Fernandinho; 26 Mahrez, 10 Aguero, 7 Sterling. All. Guardiola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA