Probabili formazioni Atalanta Shakhtar/ Quote: qualche dubbio per Gasperini

Atalanta Shakhtar Donetsk si gioca alle ore 18.55: le due formazioni, presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, daranno vita a una partita storica per la Dea, al debutto casalingo (sia pure non a Bergamo) nella seconda giornata nel gruppo C della Champions League 2019-2020. Reduce dai quattro gol segnati a Reggio Emilia, la Dea continua a volare in campionato dove in precedenza aveva espugnato Roma e si gode il terzo posto in classifica, ma in Europa ha avuto un esordio pessimo in questa competizione incassando quattro gol dalla Dinamo Zagabria. Ora a Milano arriva lo Shakhtar Donetsk che è stato battuto dal Manchester City e dunque ha bisogno a sua volta di punti: il match di San Siro ha già il sapore del bivio per entrambe le formazioni, Atalanta e Shakhtar Donetsk. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Shakhtar Donetsk secondo le quote Snai. I nerazzurri sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80; si sale poi a 3,85 in caso di segno X e fino a 4,25 per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di un successo ucraino a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SHAKHTAR DONETSK

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk, Gian Piero Gasperini dovrebbe naturalmente puntare sui suoi uomini migliori, ma qualche dubbio rimane. In porta Gollini, Palomino insidia il posto di Djimsiti al centro della difesa con Masiello e Toloi ai suoi fianchi. Per quanto riguarda gli esterni, ci sarà Castagne a sinistra, rischia la panchina Gosens perché come sempre Hateboer è favorito a destra; in mezzo al campo tornerà De Roon che formerà la consueta coppia con Freuler, con Pasalic che sarà dunque una valida soluzione a partita in corsa. Dovrebbe rimanere invariato l’attacco, dove il Papu Gomez gioca ormai stabilmente da trequartista, è invece Ilicic che fa il passo avanti per affiancare Duvan Zapata. Scalpita anche Malinovskyi per il quale il match con lo Shakhtar è ancora più speciale, ma è difficile pensare che il Gasp rinunci oggi al suo tridente più classico.

GLI 11 DI CASTRO

Consueto 4-2-3-1 per Luis Castro, sul fronte ucraino delle probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk. Davanti al portiere Piatov agiranno Kryvtsov e uno fra Matvilenko e Bondar, mentre come terzini dovremmo vedere Butko e Ismaily. Il veterano Stepanenko e Alan Patrick formeranno la coppia in mediana, il primo con compiti più difensivi e il secondo libero di impostare. Sulla linea della trequarti avremo Marlos esterno destro di qualità, al suo fianco capitan Taison come trequartista centrale e fonte del gioco dello Shakhtar. A sinistra dovrebbe giocare Konoplyanka, la prima punta infine dovrebbe essere Junior Moraes, che nell’ultima di campionato è partito dalla panchina proprio pensando alla Champions League, ma ha comunque trovato il modo di segnare il suo ottavo gol.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini: 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: 57 Sportiello, 4 Kjaer, 19 Djimsiti, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 8 Gosens, 99 Barrow.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Piatov; 2 Butko, 4 Kryvtsov, 22 Matvilenko, 31 Ismaily; 6 Stepanenko, 21 Alan Patrick; 11 Marlos, 7 Taison, 15 Konoplianka; 10 Junior Moraes. All. Castro.

A disposizione: 81 Trubin, 98 Dodò, 77 Bondar, 19 Solomon, 20 Kovalenko, 14 Teté, 9 Dentinho.



© RIPRODUZIONE RISERVATA