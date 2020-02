Probabili formazioni Atalanta Valencia/ Diretta tv: certezze per Gasp in Champions

Atalanta Valencia si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida tra due possibili outsider che si giocano la grande possibilità di conquistare un posto ai quarti, per l’Atalanta sarebbe un’altra pagina di storia dopo quella già scritta raggiungendo gli ottavi – e non è impossibile, perché i nerazzurri stanno bene e l’abbinamento con il Valencia è fattibile. Tutto ciò premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atalanta Valencia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Atalanta Valencia sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 201 della piattaforma, Sky Sport Uno. Per loro sarà disponibile naturalmente anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VALENCIA

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Valencia non ci attendiamo particolari novità da parte di Gian Piero Gasperini: per la Champions League i nerazzurri puntano su tutti i loro uomini migliori, sfruttando anche una rosa sostanzialmente al completo, con gli unici dubbi che si concentrano su quei ruoli in cui le gerarchie non sono così nette. La formazione titolare potrebbe anche essere identica a quella di sabato contro la Roma in campionato, dunque con Gollini in porta e davanti a lui Toloi, Palomino e Djimsiti nella tradizionale retroguardia a tre della Dea; in mediana potremo avere a destra il ballottaggio fra Hateboer e Castagne, ecco poi De Roon e Freuler nella coppia centrale (meno probabile che sia Pasalic a giocare dal primo minuto) e Gosens esterno sinistro, infine in attacco non vi sono dubbi su Gomez e Ilicic, con Zapata più di Muriel come prima punta, anche grazie alla maggiore forza fisica di Duvan.

LE SCELTE DI CELADES

Problemi non di poco conto per Albert Celades nelle probabili formazioni di Atalanta Valencia, in particolare in difesa dove vi sono diversi assenti. Ipotizziamo dunque Domenech in porta e davanti a lui la linea a quattro con Wass, Mangala, Diakhaby e Gayà da destra a sinistra, considerando pure che Florenzi è reduce dalla varicella. A centrocampo, rispettando il modulo 4-4-2, ci aspettiamo Torres come esterno destro, l’ex interista Kondogbia (che torna dunque a San Siro) e Parejo a comporre la coppia centrale e Soler sulla fascia sinistra; infine anche in attacco c’è una defezione di spicco a causa dell’assenza di Rodrigo, il che spalanca la porta alla coppia titolare formata da Guedes e Maxi Gomez.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Maxi Gomez. Allenatore: Albert Celades.



