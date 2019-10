Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv: chi con Lukaku?

Barcellona Inter si gioca domani alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo per una partita che non ha bisogno di molte presentazioni e che sarà molto importante nel girone F di Champions League, iniziato con un doppio pareggio due settimane fa. L’Inter si è complicata la vita contro lo Slavia Praga, più positivo il pareggio dei catalani a Dortmund, tuttavia i nerazzurri che stiamo ammirando in campionato hanno le possibilità di fare risultato a Barcellona, contro i blaugrana che stanno vivendo un inizio di stagione a corrente alternata. In ogni caso, sarà una partita da non perdere: andiamo allora subito a scoprire quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Barcellona Inter alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Barcellona Inter in diretta tv sarà una grande esclusiva Sky, con il Camp Nou che sarà protagonista su Sky Sport Uno (canale numero 201) e anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

LE MOSSE DI VALVERDE

Nelle probabili formazioni di Barcellona Inter emergono più difficoltà del previsto per Ernesto Valverde, anche a causa di una lista di assenti – o almeno acciaccati – piuttosto lunga, che comprende fra gli altri pure Leo Messi. Non cambia il modulo tattico che è il 4-3-3 di fabbrica per il Barcellona, ma gli interpreti non sempre saranno i migliori possibili. In attacco toccherà a Perez completare il tridente offensivo con Suarez naturalmente prima punta e il grande acquisto estivo Griezmann. Anche a centrocampo spiccano un volto nuovo (De Jong) e un veterano di tante battaglie (Busquets) in un terzetto che sarà poi completato da Arthur. Quanto alla difesa, ci aspettiamo naturalmente Ter Stegen fra i pali, davanti a lui Semedo terzino destro, Junior Firpo sulla corsia mancina ed infine la coppia centrale formata da Piqué e Lenglet.

LE SCELTE DI CONTE

Molto interessanti anche le scelte di Antonio Conte per le probabili formazioni di Barcellona Inter. Si pensa partita per partita, ma sarà doveroso ponderare le scelte in una settimana che presenta Barcellona e Juventus. In difesa ecco il terzetto formato da Godin (che ha riposato a Genova), Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic, un bel test al Camp Nou per la migliore retroguardia italiana. Come esterni i favoriti sono D’Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra, ma non è da escludere l’impiego di Lazaro oppure Candreva per provare a spingere di più almeno su una delle due corsie. Fondamentali Brozovic e Sensi in mezzo al campo, l’ultima maglia a disposizione vede Barella favorito su Vecino. Infine l’attacco, dove la certezza è Lukaku ma al fianco del belga sono ben tre i giocatori in ballottaggio, cioè Sanchez (che poi dovrà saltare la Juventus), Lautaro Martinez e Politano, che potrebbe anche essere a sorpresa il prescelto.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. All. Conte.



