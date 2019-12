Probabili formazioni Bayer Leverkusen Juventus/ Diretta tv: coperta corta per Sarri

Nelle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre, valida per la sesta e ultima giornata nel gruppo D di Champions League 2019-2020. Passerella per i bianconeri, che avendo battuto l’Atletico Madrid si sono assicurati il primo posto con una giornata di anticipo e hanno allo stesso tempo fatto un favore ai tedeschi che, reduci da due vittorie consecutive – dopo aver perso le prime tre – potrebbero clamorosamente qualificarsi ai danni dei Colchoneros, ma dovranno ottenere i tre punti mercoledì e sperare che gli spagnoli non facciano altrettanto. La Juventus comunque non può virtualmente permettersi una prestazione sotto tono, al netto di tutto: il pesante ko dell’Olimpico ha fatto perdere un altro punto nei confronti dell’Inter in campionato, ha sancito la prima sconfitta in stagione e posto qualche serio dubbio sulla gestione di Maurizio Sarri. Ora vediamo in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco della BayArena, nella lettura delle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Bayer Leverkusen sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Uno: gli abbonati potranno dunque seguire questa partita al numero 201 del loro decoder e, in alternativa, attivare come sempre l’applicazione Sky Go che permette – senza costi aggiuntivi – la visione della programmazione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS

LE SCELTE DI BOSZ

Peter Bosz affronta Bayer Leverkusen Juventus senza Amiri, che è squalificato: nel suo 4-2-3-1 non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla vittoria di sabato contro lo Schalke. In porta il finlandese Hradecky, davanti a lui dovrebbe essere confermato Sven Bender con Tah che dovrebbe essere il secondo centrale, mentre Lars Bender agisce come terzino destro e Wendell opererà dall’altra parte. A centrocampo la cerniera di protezione viene come sempre composta da Aranguiz, decisamente più offensivo, e Baumgartlinger che sarà dunque l’incontrista della squadra tedesca; Bellarabi giocherà sulla fascia destra avendo finalmente ripreso la giusta condizione, poi Havertz che potrebbe spostarsi a sinistra con la riproposizione centrale di Demirbay, lasciato in panchina sabato proprio in vista di questa partita. Pochi dubbi sulla prima punta che sarà Volland, anche se Alario arriva da una doppietta e potrebbe rappresentare una valida alternativa.

I DUBBI DI SARRI

Volendo pensare ad un ampio turnover in Bayer Leverkusen Juventus, possiamo ipotizzare che Buffon vada in porta a prendere il posto di Szczesny, mentre in difesa potrebbe essere riproposto Cuadrado (squalificato per la prossima di Serie A) con uno tra Danilo e De Sciglio a occupare la corsia sinistra, verosimilmente l’ex Milan visto che il brasiliano dovrà eventualmente giocare nel weekend. Al centro della difesa, Rugani e Demiral possono giocare in coppia: entrambi avranno la possibilità di mettere minuti nelle gambe e affinare la loro intesa. Dalla cintola in su la coperta è cortissima: si sono fermati Bentancur e Ramsey, ciò significa che sarà ancora titolare Matuidi (a meno che non venga utilizzato il giovane Muratore) con una bella occasione per Rabiot come altra mezzala, mentre Pjanic squalificato per l’Udinese sarà il playmaker. Davanti, Bernardeschi viaggia per la conferma da trequartista: possibile esclusione per Cristiano Ronaldo con Higuain e Dybala a formare il tandem offensivo.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Demirbay, Havertz; Volland

A disposizione: Ozcan, Dragovic, Sinkgraven, Paulinho, M. Diaby, Bailey, Alario

Allenatore: Peter Bosz

Squalificati: Amiri

Indisponibili: Weiser

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain

A disposizione: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Muratore, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Bentancur, Ramsey, Douglas Costa



© RIPRODUZIONE RISERVATA