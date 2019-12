Probabili formazioni Bayer Leverkusen Juventus/ Quote, Bosz senza Nadiem Amiri

Sarà questa sera alle ore 21,00 tra le mura della Bay Arena di Leverkusen, la sfida per l’ultimo turno della Champions league tra Bayer Leverkusen Juventus, le cui probabili formazioni sono ora sotto la lente di ingrandimento. In vista della trasferta tedesca siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Sarri per le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus: la Vecchia Signora come è noto non solo si è assicurata da tempo la qualificazione al prossimo turno di Champions League, ma pure lo status di prima della classe e dunque oggi ha ben poco per cui lottare. Pure però il tecnico dei bianconeri dovrà fare attenzione a fissare il suo 11 vista la coperta ben corta e l’infermeria invece ben piena: in settimana pure si è fermato Bentancur. Pure Bosz dovrà studiare il suo undici con cura, tenendo conto anche dell’assenza certa di Amiri, fermo in tribuna per squalifica dopo la partita del turno precedente di Champions league con il Lokomotiv Mosca. Vediamo ora da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Champions league non possiamo ora non considerare anche il pronostico del match, che vede i tedeschi appena favoriti (visto che la Vecchia Signora oggi non rischia nulla. Il portale snai per l’1×2 ha concesso alla Juventus la quota di 3,60, contro il più basso 2,00 del Bayer Leverkusen: il pari vale 3,60.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS

LE MOSSE DI BOSZ

Per il big match di fronte al proprio pubblico, Bosz ha certo in mente il classico 4-2-3-1, dove però sarà Volland il titolare in prima punta: ci sarà dunque spazio per Havertz e Bellarabi sull’esterno, come per Demirbay sulla trequarti, dopo la panchina osservata nel weekend contro lo Schalke 04. In mediana per la squadra tedesca vi sarà quindi spazio per il duo Araguiz-Baumgartlinger, mentre anche in difesa le maglie per lo schieramento oggi padrone di casa paiono già consegnate. Per questa sfida della Champions league saranno irrinunciabili Tah e Sven Bender, come pure il duo Lars Bender-Wendell ai lati del reparto: sarà poi Hradecky il titolare tra i pali.

LE SCELTE DI SARRI

Vista la poca posta in palio e la necessità di far riposare alcuni titolari, per le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus, Sarri dovrebbe optare per un ampio turnover per il suo schieramento. ovviamente tenendo però anche ben conto delle tante assenze certe alla vigilia del fischio d’inizio. Ecco infatti che già in difesa non ci stupiremmo stasera di vedere Buffon tra i pali, mentre avanti al numero 1 si giocano ampie chance di una maglia da titolare Demiral e Rugani: ai lati irrinunciabile sarà però Cuadrado, magari in coppia con De Sciglio. Non è invece previsto turnover per la mediana: con Bentancur fuori dai giochi e la prospettiva di una panchina per squalifica nel prossimo turno di Serie A, sarà Pjanic il titolare in cabina di regia, al fianco di Matuidi e Rabiot. In attacco poi anche qui le mosse del tecnico della Juventus paiono confermate: Bernardeschi agirà da trequartista a sostegno dell’attacco, formato questa sera da Higuain e Dybala.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 L. Bender, 4 Tah, 5 S. Bender, 18 Wendell; 20 Aranguiz, 15 Baumgartlinger; 38 Bellarabi, 10 Demirbay, 29 Havertz; 31 Volland All.: Bosz



JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 24 Rugani, 28 Demiral, 2 De Sciglio; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 21 Higuain All.: Sarri



