Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter/ Diretta tv, Lukaku-Lautaro dal 1^?

Si giocherà solo domani al Signal Iduna Park di Dortmund alle ore 21,00 la sfida tra Borussia Dortmund e Inter, valida per la 4^ giornata del girone F della Champions league: andiamo a controllare le mosse alla vigilia per le probabili formazioni. Sia a Favre che a Conte infatti non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Borussia Dortmund e Inter: si tratta infatti già di uno scontro per i vertici della classifica e i tre punti messi in palio domani sera in terra tedesca potrebbero valere molto. Ricordiamo infatti che nel girone F con il Barcellona, saranno di fatto questi dei club, secondo pronostico, a giocarsi l’altro unico biglietto per la fase finale del torneo Uefa e certo Conte vuole farlo suo, specie dopo l’ottima rimonta segnata contro il Bologna di pochi giorni fa. Pure Favre e i suoi gialloneri saranno più che motivati a fare bene in casa, ricordando poi molto bene il KO per 2-0 subito nel turno di andata tra le mura di San Siro. Andiamo allora a controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Borussia Dortmund Inter è la partita che per questo turno di Champions League viene trasmessa in diretta tv in chiaro: appuntamento allora per tutti su Canale 5, con la possibilità di seguire la sfida anche sul portale Mediaset Player e dunque in diretta streaming video, con il supporto di PC, tablet o smartphone. I clienti della televisione satellitare potranno ovviamente accendere il loro decoder e selezionare il canale Sky Sport Uno (201) per la diretta della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND INTER

LE MOSSE DI FAVRE

Per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter, Favre non dovrebbe discostarsi dal classico 4-2-3-1, utilizzando anche diversi giocatori che sono stati messi in panchina solo lo scorso weekend a scopo precauzionale, in occasione del match della Bundesliga contro il Wolfsburg. Ecco quindi che domani sera di fronte alla muraglia giallonera dovremmo vedere dal primo minuto in difesa Piszczek e Schulz ai lati, con il duo Akanij-Hummels al centro: in porta ci sarà spazio per Burki, già titolare nella partita di andata di questo gruppo. Ecco poi che per la mediana la prima ipotesi del tecnico del Borussia prevede come titolari Delaney e Witsel, mentre sarà Gotze, in ottima forma, a porsi sulla trequarti. Maglie confermate poi in attacco con Sancho e Hazard ai lati e il ristabilito Paco Alcacer prima punta.

LE SCELTE DI CONTE

Conte ovviamente per questa delicata trasferta di Champions league, non farà a meno del classico 3-5-2 dove però si potrebbero accendere alcuni ballottaggi, anche in mediana, dove è certo in dubbio la disponibilità dell’appena rientrato Stefano Sensi. Ecco che già in difesa Bastoni cerca spazio al posto di uno tra Skriniar, De Vrij e Godin, altrimenti titolari classici di fronte al numero 1 Handanovic. Per la mediana dei nerazzurri invece è da valutare l’inserimento dell’ex infortunato Sensi: in ogni caso come schieramento di partenza domani saranno in campo al Signal Iduna Park Gagliardini, Barella e Brozovic, mentre ai lati non mancheranno Asamoah e Candreva (in gol all’andata). Sono poi maglie più che confermate per l’Inter in attacco. ancora una volta rimangono irrinunciabili dal primo minuto Lukaku e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund (4-2-3-1): 1 Burki; 26 Piszczek, 16 Akanji, 15 Hummels, 14 Schulz; 28 Witsel, 6 Delaney; 7 Sancho, 10 Gotze, 23 Hazard; 9 Paco Alcacer. All. Favre

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 18 Asamoah; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA