Probabili formazioni Dinamo Zagabria Atalanta/ Diretta tv: Gasp, dubbi in difesa

Dinamo Zagabria Atalanta si gioca domani alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Maksimir per la prima partita del girone C di Champions League. Un evento storico per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che fa il suo debutto in Coppa dei Campioni/Champions League dopo la qualificazione ottenuta con il meraviglioso terzo posto in campionato della passata stagione. Domenica è arrivata la preziosa vittoria sul campo del Genoa che ci dice come la Dea sia pronta per la prima volta sul palcoscenico più prestigioso. Il girone non è impossibile e si può sognare in grande, già dalla trasferta in Croazia capiremo meglio quali potranno essere le ambizioni bergamasche. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA ATALANTA

LE MOSSE DI BJELICA

Nelle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta ecco che le scelte di Nenad Bjelica dovrebbero portarci per i padroni di casa a un 4-3-3 con Théophile-Catherine e Peric schierati nella coppia centrale di difesa davanti al portiere Zagorac, mentre a completare la retroguardia avremo i due terzini Ivo Pinto e Leovac. A centrocampo ci aspettiamo Moro a guidare la manovra con ai suoi fianchi Gojak e Majer come mezzali. La possibile variazione più significativa rispetto all’ultima uscita in campionato potrebbe essere in attacco dove Bruno Petkovic, che ha giocato a lungo in Italia, potrebbe soffiare il posto di centravanti a Gavranovic; per completare il tridente ecco invece Kadzior e Orsic, che sembrano ancora favoriti per giocare come ali.

LE SCELTE DI GASPERINI

Molto interessanti le scelte di Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta. In difesa c’è ancora qualche dubbio da sciogliere: potrebbe rientrare Palomino, in corsa ci sono anche Masiello, Toloi, Djimsiti e il nuovo acquisto Kjaer ma i posti a disposizione davanti a Gollini sono appena tre nel modulo 3-4-2-1 della Dea. A centrocampo De Roon rientra al fianco di Freuler nella più classica coppia centrale per l’Atalanta, mentre Hateboer e Gosens sono i favoriti per giocare da titolari sugli esterni. In attacco restano da valutare le condizioni di Muriel, che però dovrebbe comunque partire dalla panchina a favore di Ilicic e il ‘Papu’ Gomez in appoggio al centravanti Duvan Zapata, anche per onorare i tre giocatori decisivi per la storica qualificazione in Champions League.

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Zagorac; Ivo Pinto, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Gojak, Moro, Majer; Kadzior, Petkovic, Orsic. All. Bjelica.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.



