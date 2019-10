Probabili formazioni Juventus Bayer Leverkusen/ Quote: Ronaldo-Higuain una certezza

Juventus Bayer Leverkusen si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla partita valida per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 presso l’Allianz Stadium. I bianconeri hanno cominciato con un ottimo pareggio a Madrid, anche se a lungo avevano cullato l’obiettivo della vittoria al Wanda Metropolitano. D’altro canto i tedeschi hanno incredibilmente perso in casa contro la Lokomotiv Mosca e dunque si ritrovano già con le spalle al muro e la strada in salita anche solo per il terzo posto. La posta in palio dunque è alta: vediamo in che modo i due allenatori intendono sistemare sul terreno di gioco i loro giocatori, studiando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Bayer Leverkusen secondo le quote Snai. I bianconeri sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,50; si sale poi a 4,25 in caso di segno X e fino a 6,75 per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di un successo tedesco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN

I DUBBI DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen ecco che Maurizio Sarri potrebbe affidarsi ancora al trequartista: Ramsey sta fornendo buone prestazioni e per questo motivo potrebbe essere nuovamente impiegato alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain, che dovrebbe tornare in campo dopo il turno di riposo avuto in campionato mandando dunque in panchina Dybala. A centrocampo giocherebbero come sempre Khedira e Pjanic; Matuidi torna a fare la mezzala al loro fianco dal momento che Alex Sandro, che era rientrato in Brasile per la morte del padre, dovrebbe essere a disposizione. Dall’altra parte ecco invece la conferma per Cuadrado, anche perché Danilo è ancora indisponibile; in mezzo resta intoccabile la coppia formata da Bonucci e De Ligt, con Szczesny alle loro spalle, senza ombra di dubbio titolare in Champions League mentre in campionato si sta alternando con Buffon.

LE SCELTE DI BOSZ

Sul fronte tedesco, le probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen ci dicono che Peter Bosz gioca con un 4-2-3-1 nel quale Havertz e il nuovo arrivato Amiri garantiscono l’apporto di qualità; rispetto all’ultima vittoria in Bundesliga potrebbe rimanere fuori Alario, con Volland centravanti e Demirbay trequartista o esterno sulla sinistra sulla linea dei già citati Havertz e Amiri. In mezzo al campo come sempre c’è la coppia formata da Aranguiz e Baumgartlinger, mentre il tecnico nel fine settimana ha fatto riposare praticamente tutta la difesa titolare tranne Sven Bender, che sarà comunque titolare anche oggi al fianco di Tah, con Hradecky tra i pali. A destra Lars Bander, sull’altra fascia dovrebbe esserci Wendell, che però deve vincere la sempre più forte concorrenza di Sinkgraven.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: 77 Buffon, 28 Demiral, 24 Rugani, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 10 Dybala.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 L. Bender, 5 S. Bender, 4 Tah, 18 Wendell; 20 Aranguiz, 15 Baumgartlinger; 29 Havertz, 10 Demirbay, 11 Amiri; 31 Volland. All. Bosz.

A disposizione: 28 Ozcan, 6 Dragovic, 22 Sinkgraven, 7 Paulinho, 19 Diaby, 17 Pohajanpalo, 13 Alario.



