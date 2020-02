Probabili formazioni Lione Juventus/ Higuain va in panchina (Champions League)

Con le probabili formazioni di Lione Juventus analizziamo le scelte da parte dei due allenatori nella partita che si gioca al Parc Olympique Lyonnais, alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020: per i bianconeri torna la corsa ad un trofeo che non vincono da 24 anni e che negli ultimi anni è diventato una sorta di ossessione, almeno per quanto riguarda i tifosi. Avendo vinto il girone (con cinque vittorie consecutive e da imbattuti), i campioni d’Italia potranno giocare la partita di ritorno in casa e arrivano a questo appuntamento ancora in corsa su tutti i fronti, con il primo posto in campionato e una vittoria sul campo della Spal. Il Lione ha ringraziato il Lipsia (che ha mancato un incredibile terzo gol nell’ultima partita del girone) e il Benfica che, battendo lo Zenit, gli ha permesso di prendersi il secondo posto all’ultimo respiro; Rudi Garcia conosce bene i bianconeri e dunque potrà preparare questa sfida nel migliore dei modi. Ora vediamo in che modo lui e Maurizio Sarri potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Parc Olympique Lyonnais, leggendo insieme le probabili formazioni di Lione Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lione Juventus i bianconeri sono nettamente favoriti dal pronostico: basta guardare quello che ha previsto l’agenzia di scommesse Snai, che ha posto un valore di 1,90 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica la vittoria dei bianconeri. Il successo dei transalpini, per il quale dovrete scommettere sul segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quanto puntato mentre con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita sarebbe di 3,40 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS

LE MOSSE DI RUDI GARCIA

Come sappiamo in Lione Juventus pesa particolarmente, dal lato francese, l’assenza di Depay: il talentuoso olandese mancherà molto nel tridente offensivo di Rudi Garcia, a farne le veci sarà Terrier che appare favorito su Cornet mentre sembrano certe le maglie per Bertrand Traoré e Moussa Dembélé (attenzione però, perché Ekambi potrebbe eventualmente allargarsi sull’esterno). A centrocampo recupera Tousart che dunque sarà regolarmente in campo sulla mezzala, dall’altra parte del campo avremo Aouar (ne parleremo) mentre a dettare le trame del gioco dovrebbe essere Thiago Mendes. Di fatto sono poche le alternative che il Lione ha nel settore nevralgico; di più quelle in difesa, perché Rafael da Silva contende una maglia a Tete sulla corsia destra e Marcelo potrebbe avere la meglio su Denayer per affiancare Joachim Andersen al centro dello schieramento. Il portiere sarà il portoghese Anthony Lopes, mentre sulla corsia sinistra agirà Marçal.

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri giocherà Lione Juventus con il tridente offensivo, e senza Douglas Costa e con Higuain in dubbio sarà presumibilmente la stessa versione di Ferrara: Cuadrado fa ormai stabilmente il laterale destro alto, mentre Dybala sarà una prima punta atipica perché retrocederà sulla trequarti a giocare palla, lasciando a Cristiano Ronaldo spazio e libertà di manovra e alle due mezzali gli inserimenti senza palla. In particolare Ramsey sarà chiamato a fare questo tipo di lavoro; con Pjanic che va verso il recupero resta dunque una sola maglia per il centrocampo, qui Bentancur è favoritissimo su Matuidi e Rabiot che dunque viaggiano entrambi verso la panchina. In difesa il grande dubbio riguarda Chiellini: sicuro del posto Bonucci che era squalificato nell’ultima di campionato, sicuri Danilo e Alex Sandro sulle fasce così come Szczesny tra i pali, l’altra maglia di centrale sarà del capitano se darà le giuste garanzie fisiche, in alternativa ci sarà chiaramente De Ligt.

IL TABELLINO

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Tete, Denayer, Andersen, Marçal; Aouar, Thiago Mendes, Tousart; B. Traoré, M. Dembélé, Terrier

A disposizione: Tatarusanu, Rafael da Silva, Marcelo, Caqueret, Cherki, Ekambi, Cornet

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: –

Indisponibili: Dubois, Solet, Y. Koné, Reine-Adélaide, Depay

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Matuidi, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral, Douglas Costa



© RIPRODUZIONE RISERVATA