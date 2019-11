Probabili formazioni Lokomotiv Mosca Juventus/ Quote, Higuain e Pjanic dal 1^ minuto

Si accenderà questa sera alle ore 18,55 alla RZD Arena di mosca la sfida per la 4^ giornata del girone D di Champions League, tra Lokomotiv Mosca e Juventus e certo siamo davvero impazienti di conoscere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni. Per questa insidiosa trasferta russa infatti a Sarri non saranno concessi errori per fissare le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus, e men che meno al collega Semin, che dalla terza piazza della classifica rischia molto di fronte al pubblico di casa. Gli stessi russi poi vorranno vendicare il KO col risultato di 2-1 subito solo pochi giorni fa nella terza giornata, ma non sarà facile. Andiamo allora a vedere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo in considerazione anche il pronostico per questo incontri di Champione league, ecco che il favore delle quote non può che andare alla Vecchia Signora, sia pure fuori casa. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha infatti dato al successo del Lokomotiv Mosca la quotazione di 5,75, contro il più basso 1,60 fissato per la Juventus: il pari vale invece 3,85.

LE PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTVI MOSCA JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMIN

Per la partita casalinga della Champions League, Semin dovrebbe dare spazio a un copertissimo 4-5-1 atto più a neutralizzare la Vecchia Signora che aggredire. Ecco quindi che per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus il tecnico punterà su Guillherme tra i pali e su un reparto a 4 per la difesa con Howedes-Corluka al centro e il duo Ignatjev e Rybus adibito sui lati. Per la mediana a cinque poi vi sono diverse soluzioni possibili, ma pure la prima ipotesi a oggi rimane quella con Krychowiak, Murilo e Barinov al centro, mentre toccherà a Zhemaletidonov e Joao Mario a chiudere le corsie esterne: ricordiamo però che Miranchuk rimane a disposizione della panchina. Maglia confermata poi in attacco con Smolov, benchè certo rimanga a disposizione pure Eder.

LE SCELTE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus, invece Sarri non farà certo a meno del consueto 4-2-3-1, che pure rivedrà di nuovo titolare Ramsey sulla tre quarti, naturalmente a sostegno delle due punte, Cristiano Ronaldo e Higuain (ora ristabilito). Non vi saranno poi grandi novità nella mediana dello schieramento: Pjanic, dopo aver già presenziato al Derby contro il Torino post infortunio, sarà ancora campo anche stasera con Khedira e Matuidi. Da segnalare però che nella 4^ giornata della Champions league, il tecnico bianconero non avrà a disposizione Cuadrado, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizione: toccherà allora Danilo a far compagnia sulle fasce della difesa ad Alex Sandro. Al centro non mancheranno Bonucci e Demiral: De Ligt non ci sarà per un leggero infortunio alla caviglia patito in questi giorni. Szczesny sarà titolare tra i pali.

IL TABELLINO

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): 1 Guilherme; 20 Ignatyev, 5 Höwedes, 14 Corluka, 31 Rybus; 17 Zhemaletdinov, 7 Krychowiak, 27 Murilo, 6 Barinov, 23 Joao Mario; 9 Smolov. All. Semin.

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 28 Demiral, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 7 C. Ronaldo, 10 Higuain. All. Sarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA