Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Quote: Mertens sarà titolare?

Napoli Barcellona, alle ore 21.00 di stasera, chiamerà le due formazioni in campo al San Paolo per la partita d’andata degli ottavi di Champions League 2019-2020. L’attesa è grandissima verso questa partita così speciale per la squadra di Gennaro Gattuso, che si sta risollevando in campionato ma è solo in Champions League che potrebbe vivere quelle emozioni in grado di rendere positiva una stagione decisamente complicata. Anche il Barcellona a dire il vero di difficoltà fuori dal campo se ne intende in questo momento, ma nell’ultima giornata di campionato il poker di gol segnati da Leo Messi ci dice che contro i blaugrana non si può mai abbassare la guardia. Servirà dunque il migliore Napoli possibile, ecco perché è molto importante analizzare le scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Barcellona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Barcellona, basandoci sulle quote Snai. Nonostante si giochi al San Paolo, sono favoriti i blaugrana: infatti il segno 2 è quotato a 2,20. Ecco poi la quotazione di 3,20 in caso di segno 1 e dunque di vittoria casalinga da parte del Napoli, infine un pareggio varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

LE MOSSE DI GATTUSO

Ancora fuori Koulibaly, dunque nelle probabili formazioni di Napoli Barcellona non dovrebbero essere troppi i cambi di Gennaro Gattuso, che sicuramente punterà sulla migliore formazione possibile per una partita così delicata. Dunque tornerà titolare Callejon come ala destra nel tridente, andando a supportare Mertens che rimane favorito su Milik per giocare al centro dell’attacco, mentre Insigne si prenderà si prenderà la maglia da ala mancina titolare. Allan è a disposizione, ma la sensazione è che il brasiliano possa andare al massimo in panchina: le scelte di centrocampo da parte di Gattuso in questo momento sono altre e dunque Elmas e Zielinski sono i favoriti per gioicare come mezzali, con Fabian Ruiz prima alternativa e Demme che invece dovrebbe essere il playmaker, in questo caso con Lobotka possibile nome alternativo. Per quanto riguarda la difesa, al posto di Koulibaly giocherà nuovamente Maksimovic al fianco di Manolas, in porta dovrebbe esserci ancora Ospina che è ormai il titolare, mentre Di Lorenzo e Mario Rui dovrebbero essere i due terzini.

LE SCELTE DI SETIEN

Per le probabili formazioni di Napoli Barcellona bisogna dire che il formidabile attacco blaugrana è spuntato: Suarez e Dembélé sono infortunati e mancheranno anche al ritorno, Braithwaite può essere utilizzato solo per il campionato. Il tridente di Quique Sétien sarà dunque quello composto da Messi e Ansu Fati come esterni con Griezmann che agirà invece in posizione di prima punta, per quanto mobile; in emergenza ma comunque sempre temibilissimo, a partire dall’immancabile numero 10. A centrocampo invece non dovrebbero esserci novità, spazio a De Jong che sarà il vero regista anche se poi davanti alla difesa opererà come sempre Sergio Busquets. L’altra mezzala uscirà dal ballottaggio tra Arthur Melo e Vidal, attenzione anche a un Rakitic sempre valido, ma il cileno potrebbe partire titolare. Assente Jordi Alba, è un vuoto pesante sulla sinistra della difesa: da quella parte dovrebbe giocare Junior Firpo che è il suo sostituto naturale, avremo poi Nélson Semedo più di Sergi Roberto sulla fascia destra con Piqué che al centro del reparto arretrato farà coppia con uno tra Umtiti e Lenglet. In porta, infine, chiaramente ci sarà ter Stegen.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Hysaj, Luperto, Allan, Fabian Ruiz, Lobotka, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Koulibaly.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Sergio Busquets, Vidal; Messi, Griezmann, Ansu Fati. All. Setien.

A disposizione: Neto, Sergi Roberto, Akieme, Lenglet, Rakitic, Arthur, Ricard Puig.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jordi Alba, Dembélé, Suarez.



