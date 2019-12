Probabili formazioni Shakhtar Atalanta/ Quote, spogliatoio al completo per Castro

Si accenderà solo questa sera alle ore 18,55 tra le mura dello stadio OSC Metalist di Kharkiv, la sfida per l’ultimo turno della Champions league tra Shakhtar e Atalanta, le cui probabili formazioni sono ora sotto la lente di ingrandimento. E’ infatti un match da dentro o fuori per Gasperini, al quale non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Shakhtar Atalanta: a dispetto anche degli assenti, come il lungo degente Duvan Zapata. Benchè i nerazzurri rimangono fermi all’ultimo gradino della classifica del girone C, con la vittoria recuperata sui croati pochi giorni fa ancora tutto è possibile: serve però la prestazione perfetta per sperare ancora. Non da meno saranno gli ucraini di Castro però, che certo hanno qualche chance in più di ottenere la qualificazione al prossimo turno della Champions league, ma che pure rischiano grosso oggi di fronte al pubblico di casa. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Shakhtar Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di questa sera di Champions league, vista anche la posta in palio e il valore dei due club, il pronostico è incertissimo. Anche la snai ci appare indecisa e controllando le quote per l’1×2 vediamo che il successo dello Shakhtar o dell’Atalanta è stato dato a 2,55, mentre il apri vale 3,65.

LE PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ATALANTA

LE MOSSE DI CASTRO

Per la partita di questa sera di Champions league, il tecnico della squadra ucraina avrà lo spogliatoio a piena disposizione: ecco quindi che non vi saranno grandi dubbi per Castro per fissare il proprio 11, anche se i ballottaggi non saranno impossibili. Ecco quindi che oggi col classico 4-2-3-1 vedremo Pyatov tra i pali con in difesa il duo Kryvtsov-Matviienko al centro e la consolidata coppia con Dodò e Ismaily ai lati. Per la mediana poi il punto di riferimento saranno Stepanenko e Alan Patrick, quest’ultimo ben riposato vista la squalifica in campionato. Oggi in terra ucraina sarà invece Kvalenko a porsi sulla tre quarti in compagnia di Marlos e Taison, mentre sarà Junior Moraes il titolare prima punta.

LE SCELTE DI GASPERINI

Mosse appena più complicate per Gasperini per le probabili formazioni di Shakhtar Atalanta, visto che il tecnico in questi giorni ha pure perso Ilicic per infortunio. Ecco che allora per completare il 3-4-2-1 vedremo Muriel in prima punta con Gomez e Pasalic ai lati (ma Malinovsky rimane sempre a disposizione in caso di bisogno). Ecco che allora per la mediana si faranno avanti dal primo minuto Gosens e Hateboer ai lati, mentre al centro le maglie verranno consegnate a De Roon e Freuler. In difesa per la formazione della Dea infine sono poi possibili soluzioni differenti, ma alla vigilia del fischio d’inizio sono Toloi, Kjaer e Palomino i primi nomi per Gian Piero Gasperini, da collocare di fronte al numero 1 titolare Gollini.

IL TABELLINO

SHAKHTAR (4-2-3-1): 30 Pyatov; 98 Dodò, 4 Kryvtsov, 22 Matviienko, 31 Ismaily; 21 Alan Patrick, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 20 Kovalenko, 7 Taison; 10 Junior Moraes. All.: Luis Castro

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 4 Kjaer, 6 Palomino; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 A. Gomez; 9 Muriel All.: Gian Piero Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA