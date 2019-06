Probabili formazioni Tottenham Liverpool/ Quote, mosse per la finale Champions league

Tottenham Liverpool si gioca stasera alle ore 21.00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, sfida valida come finalissima per la Champions League 2018-2019. Prima volta in assoluto per gli Spurs che non solo non hanno mai vinto il trofeo ma mai erano arrivati all’atto conclusivo della competizione, il Liverpool invece affronta la sua nona finale, con cinque vittorie già alle spalle e tre finali perse. In Premier League la squadra di Pochettino ha chiuso al quarto posto, comunque qualificata per la prossima Champions League, per il tecnico argentino potrebbe essere l’ultima sulla panchina del Tottenham. Jurgen Klopp sembra invece destinato a restare sulla panchina dei Reds, dopo il titolo inglese sfiorato con 97 punti che non sono bastati per togliere lo scettro della Premier League al Manchester City di Guardiola. Andiamo a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Tottenham Liverpool.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Tottenham Liverpool, finale di Champions League. L’agenzia di scommesse Snai quota a 4.00 la vittoria del Tottenham (segno 1) mentre con un successo del Liverpool (segno 2) si scenderebbe a 1.95. La quota per un pareggio, con il segno X varrebbe 3.50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LIVERPOOL

LE SCELTE DI POCHETTINO

Parlando delle probabili formazioni di Tottenham Liverpool, Pochettino proverà a recuperare il suo bomber fino all’ultimo momento, ma con ogni probabilità dovrà fare a meno di Harry Kane. Al suo posto il coreano Son guiderà l’attacco, sostenuto da Dele Alli, Eriksen e Lucas Moura, eroe della semifinale contro l’Ajax con la sua tripletta che ha spalancato le porte della finalissima.

LE MOSSE DI KLOPP

In casa Reds, fuori solo il lungodegente Keita che rappresenta comunque un’assenza molto importante nel centrocampo di Klopp. Dall’altra parte spazio a Firmino che rappresenta invece un recupero importantissimo in difesa, col brasiliano che aveva dovuto saltare le semifinali contro il Barcellona. Conferma anche per Salah e Mané che formeranno il micidiale tridente offensivo del Liverpool.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier; Sissoko, Wanyama; Alli, Eriksen, Lucas; Son. Allenatore: Mauricio Pochettino

INDISPONIBILI: Kane

SQUALIFICATI: –

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander Arnold; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane. Allenatore: Jürgen Klopp

INDISPONIBILI: Keita

SQUALIFICATI: –



