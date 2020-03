Pronostici Champions League/ Le quote per le partite di ritorno degli ottavi

La prima competizione Uefa torna di scena e certo dobbiamo dare spazio anche ai pronostici di Champions League che sono stati stilati dalla nostra redazione per le sfide in programma in questo turno, del 10 e 11 marzo 2020. Siamo infatti ben impazienti di scoprire i verdetti dal campo: dopo tutto con oggi si darà il via al turno di ritorno degli ottavi di finale di Coppa e dunque si deciderà già questa sera chi riuscirà ad approdare al prossimo tabellone dei quarti di finale. Campiamo dunque che l’attenzione verso i pronostici di Champions League, come a quote e scommesse oggi è altissima per tutti gli appassionati. E’ tempo allora di considerare match per match e partendo proprio dalle due partite di ritorno per gli ottavi di finale che sono state messe i calendario per oggi, che ci dicono i pronostici di Champions League, supportati dalle quotazioni date dal portale snai.

PRONOSTICO LIPSIA TOTTENHAM

Complice il fattore campo come pure l’ottimo 1-0 segnato nel turno di andata in casa degli Spurs, per i pronostici di Champions League, i netti favoriti questa sera alla Redbull Arena. Pare ben difficile infatti riuscire a fermare la corazzata tedesca di Mister Nagelsmann, che oltre ogni previsione potrebbe dunque proseguire nel suo cammino vincente nella competizione, visto anche l’ottimo stato di forma con cui oggi i tedeschi saranno in campo. Ricordiamo infatti che il Lipsia approda al match di questa sera forte di una lunghissima striscia di risultati positivi che pure in campionato si sta togliendo parecchie soddisfazioni, dall’altro della sua seconda pizza. Non così il Tottenham di Mourinho, appena uscito sconfitto dagli ottavi di finale di FA Cup con il Norwich e fermo solo alla settima piazza della Premier League. Non sarà una sfida facile per gli Spurs.

PRONOSTICO VALENCIA ATALANTA

Per i pronostici di Champions League ci troviamo davanti ora a una sfida ben particolare al Mestalla, dove gli spagnoli potrebbero anche essere i favoriti alla vittoria del match, ma davvero rischiano di non poter proseguire il loro cammino in coppa. Merito è dell’ottimo 4-1 segnato dalla Dea in casa nella sfida di ritorno, giocatasi solo il 19febbraio scorso e che decisamente mette la squadra bergamasca in una posizione decisamente favorevole (nonostante il gol incassato) in previsione del turno. Pure però alla squadra di Gasperini attenderà oggi una gara ben dura, da non sottovalutare: la formazione dei pipistrelli ha infatti voglia di tornare a sorridere, dopo qualche risultato affatto lusinghiero rimediato anche in campionato.



