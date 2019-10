Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite (1-2 ottobre 2019)

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della seconda giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè Atalanta Shakhtar Donetsk e Juventus Bayer Leverkusen.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA SHAKHTAR DONETSK

Alle ore 18.55 a San Siro ecco l’appuntamento con Atalanta Shakhtar Donetsk, partita che segnerà il debutto “in casa” (sia pure naturalmente a Milano) per la Euro Dea di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta a dire il vero ha pagato caro lo scotto del debutto in Champions League perdendo male a Zagabria, ma poi si è rialzata facendo benissimo in campionato, dove è reduce dal doppio colpaccio sui campi di Roma e Sassuolo. L’Atalanta di conseguenza adesso sembra più pronta a tornare sul palcoscenico europeo, come dimostra la quotazione di 1,80 per il segno 1 che è proposta dall’agenzia di scommesse Snai circa l’esito di Atalanta Shakhtar Donetsk.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN

Alle ore 21.00 ecco invece Juventus Bayer Leverkusen, con i bianconeri che partono certamente favoriti contro i tedeschi che alla prima giornata hanno perso in casa contro la Lokomotiv Mosca. Gli obiettivi della Juventus in Champions League sono notoriamente altissimi e dopo il pareggio a Madrid nella prima giornata adesso c’è la possibilità di mettere in discesa la strada verso la qualificazione per gli ottavi di finale. Il pronostico indicato dall’agenzia di scommesse Snai sembra essere davvero a senso unico, di conseguenza ecco che il segno 1 pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA