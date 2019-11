Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite (4^ giornata)

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della quarta giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 5 e mercoledì 6 novembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè Borussia Dortmund Inter e Napoli Salisburgo.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BORUSSIA DORTMUND INTER

Sicuramente la partita dei nerazzurri è una delle più interessanti della serata di Champions, una grande sfida con il Borussia Dortmund nella splendida cornice del Westfalen Stadion. La bella vittoria nella partita d’andata ha fatto certamente salire le quotazioni dell’Inter dopo un inizio complicato, però a Dortmund sarà ancora più difficile. Un pareggio sicuramente non sarebbe da disprezzare, anche perché lascerebbe ad Antonio Conte il vantaggio negli scontri diretti: ricordiamo allora la quotazione proposta dall’agenzia di scommesse Snai per il segno X in Borussia Dortmund Inter, la divisione della posta in campo varrebbe 3,50 volte la giocata che avrete effettuato.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI SALISBURGO

All’andata Napoli e Salisburgo ci avevano divertito molto, i partenopei erano riusciti comunque a vincere in Austria e adesso hanno l’occasione di chiudere i conti della qualificazione agli ottavi, che con due giornate d’anticipo sarebbe un traguardo davvero notevole. Guai a sottovalutare il Salisburgo, che è ormai una solida realtà del calcio europeo, tuttavia il Napoli ha qualcosa in più e in Champions League deve rifarsi dalle delusioni del campionato. Il pronostico indicato dall’agenzia di scommesse Snai sembra d’altro canto essere favorevole proprio al Napoli, di conseguenza ecco che il segno 1 per il successo dei padroni di casa al San Paolo pagherebbe appena 1,87 volte la posta in palio.



