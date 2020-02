Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite degli ottavi

I pronostici Champions League tornano in occasione delle prime partite d’andata degli ottavi di finale, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che sono in programma già questa sera e che porranno fine alla lunga pausa invernale della massima competizione calcistica europea.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATLETICO MADRID LIVERPOOL

Il Liverpool dei record, campione d’Europa e del Mondo in carica e con la Premier League già in tasca grazie a 25 vittorie e un pareggio in 26 giornate, è sicuramente favorito sull’Atletico Madrid che non sta invece vivendo una delle sue migliori stagioni. Gli uomini di Diego Simeone si giocano però moltissimo questa sera, perché fare bene al Wanda Metropolitano sarà fondamentale per l’Atletico se vorrà sperare poi di lottare ad Anfield per la qualificazione nella partita di ritorno. Ci aspettiamo dunque un Atletico Madrid che darà tutto, la trasferta sarà ostica per il Liverpool di Jurgen Klopp che comunque parte favorito sul doppio confronto ma oggi potrebbe non disprezzare un pareggio che sarebbe gradito anche agli scommettitori, dal momento che l’agenzia di scommesse Snai quota il segno X a 3,30 volte la posta in palio, una quota certamente intrigante.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BORUSSIA DORTMUND PSG

La serata di Champions League sarà impreziosita anche da un’altra grande sfida, con il Borussia Dortmund che ospiterà il Paris Saint Germain nella splendida cornice del Westfalen Stadion. Per la qualificazione sono favoriti i francesi, che però devono sfatare la “maledizione” degli ottavi e oggi vivranno una trasferta decisamente complicata, perché a Dortmund non è facile per nessuno cogliere la vittoria. Il Borussia Dortmund a gennaio inoltre ha acquistato Erling Braut Håland, l’astro nascente norvegese con cui lanciare la sfida all’attacco atomico del PSG in una partita che promette spettacolo. Consigliamo allora l’Over 2,5 e l’opzione Gol, che l’agenzia di scommesse Snai quota rispettivamente a 1,45 e 1,40 volte la posta che avrete deciso di scommettere.



