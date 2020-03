Pronostici Europa League/ Le quote per le partite di andata (ottavi di finale)

Oggi giovedì 12 marzo 2020 torna sotto i riflettori la seconda competizione Uefa per club e dunque è arrivato il momento di esaminare i pronostici di Europa league, come quote e scommesse, fissati per le sfide già in programma per il turno di andata degli ottavi di finale. Vi è infatti grande attesa per le partite di questa sera e per molti incontri il verdetto non è certo netto: pure va detto che le due squadre italiane in tabellone e dunque Inter e Roma oggi non saranno protagoniste. Come è noto, in seguito all’esplosione dell’emergenza coronavirus, in Italia ma non solo, in questi giorni il governo spagnolo ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai voli da e per l’Italia, rendendo di fatto impossibile per gli avversari Getafe e Siviglia raggiungere (o farsi raggiungere) per disputare la sfida. In attesa che vengano ufficializzate le date di recupero, sarà un giovedi per l’Europa league dunque privo dei colori italiani e certo meno divertente da seguire. Andiamo comunque a controllare, match per match che cosa ci dicono i pronostici di Europa league fissati dalla nostra redazione per le rimanenti sfide di andata degli ottavi di finale.

PRONOSTICO BASAKSEHIR COPENAGHEN

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Europa league, e certo match davvero insolito per il tabellone degli ottavi di finale: diamo il favore ai padroni di casa ma potrebbe capitare di tutto stasera.

PRONOSTICO EINTRACHT BASILEA

Benchè la formazione svizzera sia di grande valore, difficile che in casa l’Eintracht possa venir messo sotto scacco: i tedeschi paiono insuperabili tra le mura di casa (solo due KO nelle ultime 20 partite delle competizioni Uefa).

PRONOSTICO LASK MANCHESTER UNITED

Verdetto già scritto per i pronostici di Europa league: i Red Devils non dovrebbero aver paura oggi in terra straniera, anche se gli austriaci sono capolisti nel campionato nazionale.

PRONOSTICO OLYMPIACOS WOLFES

Sfida aperta in terra greca: la squadra di Espirito che nei sedicesimi ha avuto la meglio sull’Espanyol, potrebbe stasera trovare anche il colpaccio.

PRONOSTICO RANGERS LEVERKUSEN

La formazione scozzese in casa è certo avversario ostico e lo sa bene il Braga: pure i tedeschi rimangono i favoriti d’obbligo questa sera da pronostico.

PRONOSTICO WOLFSBURG SHAKHTAR

I tedeschi approdano al match casalingo vantando un ottimo stato di forma: pure la squadra di Castro (che ha superato il Benfica ai sedicesimi) rimane avversario più che temibile, da non sottovalutare. Sarà una partita dura rognosa alla Volkswagen Arena





