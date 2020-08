Pronostici Lione Bayern/ Quote e previsioni, seconda semifinale Champions League

I pronostici di Lione Bayern riguardano ovviamente la seconda semifinale di Champions League 2019-2020: quale sarà la squadra che riuscirà a garantire la qualificazione alla finale del Da Luz? La Final Eight nella capitale portoghese ha tutto sommato regalato emozioni: al netto di valutazioni che, per forza di cose, non possono essere intrinsecamente legate a quanto visto tra settembre e marzo, la Champions League fortemente condizionata dal Coronavirus ha avuto il pregio di rappresentare la novità soprattutto nelle partite secche, che hanno aumentato i giri del motore di tutte le squadre “costrette” a vincere nei 90 minuti senza poter fare calcoli. Il Lione si è così imposto all’attenzione generale come autentica rivelazione (insieme al Lipsia) e corre per quella che sarebbe la prima grande finale nella sua storia; il Bayern è l’unica superpotenza europea che, capace di abbinare forza attuale e straordinaria tradizione, sia riuscita a uscire dalla tagliola dei quarti di finale regalandosi un’altra partecipazione in semifinale. Come andranno le cose al José Alvalade lo scopriremo tra poco; intanto ci possiamo lanciare nei pronostici di Lione Bayern per provare a capire se davvero i tedeschi abbiano la strada spianata o possiamo aspettarci altri risultati inattesi.

PRONOSTICI LIONE BAYERN MONACO

Per affrontare il discorso relativo ai pronostici di Lione Bayern prendiamo innanzitutto in esame le quote fornite da uno dei tanti bookmaker: la Snai si allinea a quanto stabilito dai colleghi e, come potevamo aspettarci anche a bocce ferme e in via “non ufficiale”, assegna ai bavaresi i favori sulla carta. Non può che essere così, per quanto abbiamo visto in precedenza: i valori su 1X2 finale ce lo dicono ancora più chiaramente e in maniera esplicita. Per la vittoria della squadra tedesca bisognerà giocare il segno 2: in questo caso il valore della vostra vincita corrisponderebbe a 1,23 volte quanto avrete messo sul piatto, di conseguenza un guadagno che non sarebbe troppo elevato. Le cose cambiano già con il segno X per il pareggio, esito che porterebbe la semifinale di Champions League ai tempi supplementari: qui arriviamo ad una vincita che ammonta a 7,00 volte la puntata. La vittoria del Lione come detto sarebbe assolutamente inattesa, ancor più in virtù di quanto si è visto ai quarti di finale da parte del Bayern: anche per questo motivo la Snai ha fissato un guadagno che arriva a 11,00 volte la giocata sul segno 1. I pronostici di Lione Bayern sono chiari: l’esito del terreno di gioco sarà davvero questo? Tra poco lo scopriremo…



